Po Zátavském mostě už zítra pojedou auta

Písek – Zátavský most, který je od začátku dubna uzavřený pro motoristy i pěší, se v úterý 20. prosince opět otavře, i když zatím jen pro vozidla.

Zátavský most během rekonstrukce.Foto: Deník/Simona Raušerová

Zátavský most přes řeku Otavu na důležité komunikaci mezi Pískem a Strakonicemi se 4. dubna uzavřel pro motoristy, cyklisty i pěší. Důvodem byla celková rekonstrukce mostu přes řeku i navazujícího přemostění. Řidiči si mohli vybrat mezi dvěma objížďkami, a to přes Dobev nebo Ražice. Obě však byly časově i finančně náročné.

Minulý čas je na místě. Od zítřka se totiž provoz na Zátavský most vrátí. Stavební práce pokročily natolik, že most mohl být předán do předčasného užívání. „Provoz automobilů zde bude obousměrný a hned od úterního rána tudy začnou jezdit také linkové autobusy," informoval Jiří Letovský, investiční technik odboru regionálního rozvoje, územního plánování a investic Krajského úřadu České Budějovice.

Zátavský most se začal stavět v srpnu 1926 a byl dokončen za dnes neuvěřitelně krátkou dobu již v listopadu 1927. Most je dlouhý 85 metrů a je tvořen dvěma shodnými oblouky o rozpětí 32 metrů.

Do historie se most zapsal v květnu roku 1945, kdy tudy vedla demarkační čára mezi americkými a sovětskými vojsky.

Zprovoznění Zátavského mostu vítají zejména obyvatelé Kestřan a Zátaví, odkud dost lidí jezdí za prací do Písku a především děti do základních a středních škol. „Ještě před zahájením prací jsme se s dodavatelem stavby dohodli na náhradní dopravě. Lidé však většinou dali přednost autům, což samozřejmě dopravu do Písku prodražilo. Nyní se však opět mohou vrátit k autobusům," uvedl starosta obce Kestřany Lubomír Málek.

Auta a autobusy po Zátavském mostě od zítřka projedou, ale chodci mají stále stop. Nejsou ještě hotové chodníky. „Přes zimu budou pracovníci dodavatelské firmy Poor připravovat bednění pro železobetonové zábradlí. Práce budou pokračovat na jaře včetně úklidu a uvedení okolních ploch do původního stavu," uvedl Jiří Letovský z krajského úřadu.

Příprava rekonstrukce Zátavského mostu trvala několik let, a to i přesto, že vzhledem k špatnému stavu hrozilo jeho dlouhodobé uzavření. Téměř dva roky brzdilo přípravy město Písek. V návrhu byly varianty most zrekonstruovat, zbourat a postavit nový, nebo udělat jeho repliku. Proti zbourání se postavili písečtí zastupitelé i část veřejnosti. Chtěli podobu mostu jako technické památky zachovat.

Jihočeský kraj, který je investorem, navrhl, že pokud chce město zachovat původní vzhled mostu, musí přispět 600 tisíc korun na úpravu projektu a deset milionů na stavbu. Pro vydání stavebního povolení byl rovněž nutný souhlas města s převedením malého pozemku o výměře na Jihočeský kraj. V současné době břehy Otavy u Zátaví spojuje nová konstrukce – replika té původní.