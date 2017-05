Plovárna U sv. Václava se otevře v pondělí 15. května

Písek – Poslední část rekonstrukce plovárny U sv. Václava v Písku je před dokončením.

Od letošní sezony se mohou návštěvníci těšit na nový rozšířený bazén, u kterého bude také dvojskluzavka. Hloubka a šířka bazénu zůstává stejná jako dřív, bude však zhruba o čtyři metry delší právě pro dojezd ze skluzavky.

V blízkosti bazénu vznikly také nové pobytové schody, na kterých se budou moct lidé opalovat nebo jen tak posedět. Kolem řeky Otavy je zpevněný břeh. „I tady bude určitě příjemné opalování. Ještě plánujeme dodělat zde schody, aby byl k řece lepší přístup,“ podotkla radní města Petra Trambová.

Plovárna se otevře od pondělí 15. května, avšak přístupná bude zatím jen část, která se opravovala loni, tedy plac s dětským brouzdalištěm. Celý areál se otevře 20. května.

Přes dvacet milionů korun se v posledních letech investovalo do plovárny U sv. Václava a je to znát. Logicky se to projeví také na vstupném, které od letošní sezony podraží. Dospělí budou mít celodenní vstupné za 60 korun, děti a senioři za 40 korun. Novinkou je rodinné vstupné za 150 korun.