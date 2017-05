Plovárna je po šesti letech dokončená

Písek - S citem a zachováním atmosféry město postupně zrekonstruovalo plovárnu U sv. Václava. Trvalo to šest let a stálo dvaadvacet milionů korun. Nyní je hotová a připravená na letošní sezonu.

Poslední část oprav zahrnovala nový dětský bazén se skluzavkou a novou bazénovou technologii. V blízkosti bazénu vznikly také nové pobytové schody, na kterých se budou moct lidé opalovat nebo jen tak posedět. Kolem řeky Otavy je zpevněný břeh.

V plánu původně bylo také molo, které by směřovalo do řeky, ale to se zatím dělat nebude. „Povodí Vltavy to nedovolí, jelikož se jedná o povodňovou oblast. Molo by muselo být snadno rozebratelné a odstranitelné v případě hrozící povodně, takže o něm ještě jednáme,“ vysvětlila architektka a radní města Písku Petra Trambová.

Investice posledních leti zvýšené náklady na provoz se projeví na vstupném, které od letošní sezony podraží. Dospělí budou mít celodenní vstupné za 60 korun, děti a senioři za 40 korun. Novinkou je rodinné vstupné za 150 korun. Plovárna už je přístupná veřejnosti.