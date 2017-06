Plošný zákaz kouření může venkovské hospody zlikvidovat

Písecko - Od 31. května platí zákaz kouření v restauracích. Deníkem oslovení provozovatelé venkovských restaurací a hospod pohlížejí na plošný zákaz jako na nesmysl.

Ilustrační fotoFoto: Deník/Martin Divíšek

„Je to neúměrný zásah do svobody podnikání, o kterou jsme při převratu v listopadu 1989 usilovali. Teď se vše popírá a se svobodou podnikání to už nemá vůbec nic společného,“ konstatoval za rodinnou restauraci v Orlíku nad Vltavou Vladimír Cvrk.

Provozovatel restaurace v Letech Milan Valkoun vidí plošný zákaz kouření ve venkovských restauracícha hospodách i jako zásah do osobní svobody lidí. Ti by podle něj měli mít na výběr. Navíc už v minulosti vyčlenil jednu místnost v restauraci pro nekuřáky. „Stoprocentně s plošným zákazem nesouhlasím. Chápal bych, kdyby byl zákaz kouření omezený třeba od 10 do 14 hodin. Ale venkovskou hospodu, kde se nevaří, budou teď její majitelé moci rovnou zavřít,“ konstatoval Milan Valkoun. Místních štamgastů je podle něj na vesnicích sotva do deseti. A k venkovské hospodě odjakživa patří pivo, káva a cigareta. Teď si to kuřáci budou nejspíš dopřávat na zahrádkách.

Písečtí strážníci jsou připraveni řešit případné hříšníky. „Zpočátku budeme spíš napomínat, v opakovaných případech pak podniky předáme ke správnímu řízení. Prioritně to ale přísluší hygieně,“ konstatoval velitel strážníků Jan Liška.

Daleko větší problém podle něj nastane, až se v noci všichni kuřáci přemístí před provozovny. „Hodně hospod je v centru, nastává teplé počasí a dá se předpokládat, že si lidé bydlící například nad podniky budou stěžovat. S tím už koneckonců zkušenosti máme z míst, kde se nesmělo kouřit ani dřív,“ doplnil Jan Liška.