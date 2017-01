Plnění strategie rozvoje města hlídá skupina Rozvoj

Milevsko – Milevští radní schválili plán aktivit k naplňování strategie rozvoje města v tomto roce, kterou předložila pracovní skupina Rozvoj.

„Ve schváleném plánu jsou například zahrnuty postupné přípravy na zapojení města do konceptu Smartcity, do kterého je už zapojené město Písek. Myslíme si, že je to užitečná věc," upřesnil místostarosta Martin Třeštík.

Rozvojová skupina se podle něj snaží aktivity koordinovat a sledovat, aby se na ně nezapomínalo. „Jde o to, aby nezapadly, což se v minulosti v některých případech stalo. O některých věcech se mluví před volbami a pak už není pozornost k nim tak usilovná. Strategii města máme stanovenou, ale je třeba ji sledovat, vracet se k ní a upravovat podle současné situace," dodal Martin Třeštík.

Stejně tak chtějí podle něj aktualizovat také čtyři roky starou koncepci cestovního ruchu. Jedním z hlavních témat je třeba i sledování developerských záměrů ve městě. Podle starosty Ivana Radosty by přivítali, kdyby se do toho, co se ve městě připravuje, zapojovali více se svými nápady také mladí lidé.

Plán aktivit k naplňování Strategie rozvoje města v roce 2017

I. pololetí:

Hodnocení plnění koncepce rozvoje cestovního ruchu, úpravy a doplnění

Ve Spolupráci se svazkem obcí Milevska vytvořit pasport pozemků vhodných pro podnikání v regionu

Zapojení města di konceptu Smartcity

Vyhodnocení dopravních otázek, formulace záměru města, schválení radou a zastupitelstvem

Aktualizace seznamu míst pro výstavbu rodinných domů, včetně cenových zásad

II. pololetí:

Hodnocení a revize Strategie města, návrhy na úpravy a doplnění

Průběžně:

Vypracování územních studií – centrum města, lokalita Komenského, zpřesnění zadání ze strany města

Koordinace záměru vybudování přestupního terminálu na vlakovém nádraží v Milevsku

Projekt obnovy a využití či transformace hotelů Stadion a Sport

Sledovat záležitosti ohledně záměru firmy Varta a dalšího rozvoje v lokalitě

Další budování databáze informací o městě, podnikání a zaměstnanosti

Rozšíření areálu Služeb města Milevska

Trvale:

Vstup do průmyslové zóny Dukelská, realizace I. etapy, pokračování projektové přípravy

Aktivní hledání nových investorů

Podpora rozvoje místních firem

Správa seznamu rozvojových projektů a jejich sledování

Čtvrtletně Sledování aktivit občanské poradny při Sociálních službách města Milevska Sledování aktivit využití tzv. senior taxi a využití MHD

Plán aktivit schválila 11. ledna rada města Milevska, jeho realizací je pověřena stálá pracovní skupina Rozvoj.