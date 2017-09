Plavat se budou učit i děti z malotřídky

Písecko - Pro většinu škol není kurz plavání žádnou novinkou. Výhodou ale je nová dotace na dopravu do bazénu.

Ilustrační fotoFoto: Deník/Miroslav Fuchs

Ze zavedení povinných kurzů plavání na prvním stupni základních škol mají radost především školáci v Orlíku nad Vltavou. „Děti jsou nadšené a moc se do bazénu těší. Na kurzy plavání jsme v minulosti nejezdili, protože je drahá doprava a teď na ni Ministerstvo školství nabízí nově dotaci, o kterou jsme už požádali,“ uvedla ředitelka ZŠ Orlík nad Vltavou Hana Lívancová. V tomto školním roce se ve zdejší škole učí jedenáct dětí od druhé do páté třídy, které budou jezdit do plaveckého bazénu v Písku v březnu a dubnu.

„Autobus pro děti do Písku a zpátky bude stát na celý kurz přibližně šestnáct tisíc korun. Bez dotace bychom si to dovolit nemohli,“ konstatovala Hana Lívancová. Dotaci na dopravu ale chtějí využít i další oslovené školy z Písecka, které na kurzy plavání vozí děti z prvního stupně už roky.

Pro ostatní oslovené školy na Písecku nejsou kurzy plavání novinkou. Zajišťují je už spoustu let a díky jejich zahrnutí do školních vzdělávacích programů je celou dobu platí stát. Dopravu do bazénu ale dosud museli platit rodiče. Proto možnost získání dotace na cestu všichni vítají.

Do píseckého bazénu jezdí například dlouhodobě děti z první a druhé třídy kovářovské školy, které doplňují předškoláci ze školky. „V minulosti jsme zkoušeli vozit děti do bazénu do Příbrami, protože se měl písecký bazén rekonstruovat a nevědělo se, jak dlouho bude zavřený. Pak jsme se ale do Písku vrátili, protože tam pro nás byly lepší podmínky,“ vysvětlil ředitel ZŠ Kovářov Libor Mandovec.

Příbramskému bazénu zůstává věrná mirovická škola. „Kurzů se účastní vždy druhá a třetí třída a některé děti ze školky. Každý rok mají deset lekcí po dvou hodinách, takže povinnost čtyřicet hodin plavání během prvního stupně splňujeme,“ upřesnila ředitelka ZŠ Mirovice Jitka Šebková. Děti se letos jezdí učit plavat od 8. září do 10. listopadu.

Do táborského bazénu jezdí druháci a třeťáci ze ZŠ J. A. Komenského v Milevsku. Podle zástupkyně ředitele Dany Kotrbové se tak rozhodli podobně jako v Kovářově, kvůli nejasnostem kolem píseckého bazénu. Letos tu mají dvě druhé třídy a tři třetí, které jsou rozdělené do podzimních a jarních kurzů.

Kurzy plavání jsou již několik let součástí vzdělávacího programu také v soukromé ZŠ Cesta v Písku. Pro žáky 1. až 3. tříd využívají písecký bazén. „Od října tady máme vždy odpoledne pronajaté dvě dráhy a děti učí plavat jedna z učitelek, které k tomu mají kvalifikaci,“ uvedl ředitel ZŠ Richard Váňa.