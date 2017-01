Písek nově zařadil další sociální služby

Písek - O zařazení do akčního plánu požádaly tři organizace.

Dostupnost registrovaných sociálních a doprovodných služeb je pro obec s rozšířenou působností zajištěna prostřednictvím dlouhodobého komunitního plánu a jednoletých akčních plánů. Pro příští rok přišly ještě tři další žádosti o zařazení do akčního plánu a zastupitelé na prosincovém zasedání se všemi souhlasili.

Šlo o Domácí hospic Athelas Písek, krizové centrum Theia České Budějovice a Rannou péči I MY Soběslav. „Zařazení do akčního plánu obce s rozšířenou působností Písek je jednou z podmínek, aby organizace byly součástí sítě sociálních služeb Jihočeského kraje a mimo jiné mohly žádat o dotace," vysvětlila Zuzana Staffová, vedoucí oddělení sociální práce a pomoci MÚ Písek.

Církevní nezisková organizace Domácí hospic Athelas působí v Písku dva roky. Poskytuje péči, pomoc a podporu pacientům v pokročilé nebo konečné fázi onemocnění, kteří si přejí i poslední etapu života prožít důstojně v kruhu rodiny. „Snažíme se zmírnit tělesné i duševní strádání našich klientů a poskytujeme podporu celé rodině nejen v období umírání klienta, ale i po jeho úmrtí," uvedl uvedl ředitel Athelasu Zdeněk Herout.

Další dvě organizace do Písku dojíždějí z jiných míst Jihočeského kraje. Krizové centrum Theia České Budějovice jednou za čtrnáct dní poskytuje zájemcům sociální, psychosociální a právní poradenství, zajišťuje pomoc lidem v dluhové pasti, osobám, které jsou, nebo se mohou stát obětí trestné činnosti a nabízejí také pomoc obětem domácího násilí.

Do Písku je „dovážena" také raná péče, a to soběslavskou společností I MY. Jde o pomoc rodinám s dětmi s mentálním, tělesným a kombinovaným postižením, opožděným či ohroženým vývojem. Jde o děti od narození do věku sedmi let.