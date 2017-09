Písek navštívil ještě jako poslanec Říšské rady ve Vídni

Písek - Tomáš G. Masaryk se do historie města zapsal mnohem dříve, než se stal prvním prezidentem samostatné Československé republiky.

Uvítání TGM na náměstí v Písku.Foto: Archiv Prácheňského muzea v Písku

V roce 1891 byl za Písek zvolen do vídeňské Říšské rady, tehdy ještě kandidoval za Mladočechy.



„Své voliče navštívil o rok později. V roce 1906 do Písku přijel znovu a v přeplněném sále městského divadla promluvil o straně realistické,“ připomněl tyto Masarykovy návštěvy v knize Písecké 2. tisíciletí ředitel Prácheňského muzea v Písku Jiří Prášek.

Spojení Masaryk a Písek se však často v dobových novinách i mezi veřejností objevovalo v souvislosti s tzv. hilsneriádou. Počátkem minulého století vyvrcholily protižidovské nálady soudním procesem s židovským mladíkem Leopoldem Hilsnerem obžalovanýmz vraždy křesťanské dívky. Masaryk prosadil, že případ Hilsnera nebyl posuzován rasisticky, ale že proběhl formou nezávislého soudu, a to právě v Písku. Jako hlava státu TGM navštívil město dvakrát. Poprvé to bylo 5. června 1920, kdy přijel blahopřát k 85. narozeninám tehdy již velmi nemocnému básníku Adolfu Heydukovi. Cestou pěšky od Dvořáčkova hotelu se zastavil v parku, kde mu členové pěveckého sboru Hlahol zazpívali Buď dlouho zdráv. K Heydukovu domu v dnešní Tyršově ulici pak prezidenta doprovázeli sokolové ve stejnokrojích. Cestou z Písku do Prahy se prezident ještě krátce zastavil na Zvíkově a Orlíku. Naposledy byl Masaryk v Písku 7. června 1924, kdy tudy projížděl na vojenské slavnosti v Českých Budějovicích.