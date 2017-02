Písek má první online obchod s regionálními potravinami

Písek - V Písku otevřel v únoru první online obchod s potravinami z našeho regionu Moje Lhota. Zákazníkům z Písecka nabízí dovoz nákupu domů zdarma a nabízí širokou škálu čerstvých i trvanlivých potravin.

Potraviny. Ilustrační foto. Foto: DENÍK/ Martin Divíšek

Projekt Terezy Hátleové má za cíl zvýšit odbyt místním výrobcům a farmářům a přinést zákazníkům z Písku a okolí kvalitní potravniny takřka od sousedů. "Lhota není inovativní projekt, je to něco, co zde vždycky bylo, jen jsme na to zapomněli," říká zakladatelka firmy. V sortimentu naleznete například zlivický chléb, mléko z Vrcovic nebo zeleninu z Olešné.

Projekt následuje vzrůstající trend nákupu potravin online a zároveň reaguje na vysokou poptávku po kvalitních potravinách.

Nakupovat můžete na www.mojelhota.cz