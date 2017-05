Písek hledá nejlepší místo pro íčko

Písek - Se zahájením výstavby nové městské knihovny v minulém týdnu se znovu otevřela otázka budoucího umístění informačního centra.

Infocentrum Písek. Ilustrační fotoFoto: Deník / Petr Brůha

Projekt nové knihovny s ním počítá, ale podle všeho není ještě zdaleka rozhodnuto, zda se ze stávajících prostor ve Sladovně zhruba za rok a půl přesune na Alšovo náměstí. „V úvahu připadá několik variant, mezi kterými budeme muset vybrat tu nejlepší pro město Písek a samozřejmě také pro turisty. Otázkou infocentra se v následujících týdnech budeme intenzivně zabývat. Konečné řešení zatím neznáme,“ sdělil jednatel Destinační společnosti Píseckem Michal Jánský.



Ohledně umístění informačního centra budou mít konečné slovo písečtí zastupitelé.

Sladovna versus knihovna



Tereza Dobiášová, ředitelka Sladovny: Již nějaký čas se hovoří o přesunutí infocentra do nové knihovny. O konečném rozhodnutí však bude potřeba ještě jednat na úrovni města. Jeho současná podoba bude potřebovat určité změny, ale my bychom ho rádi zachovali ve Sladovně. Infocentrum je zde již zavedené a nachází se blíže k výstupnímu a nástupnímu místu, z něhož do města přicházejí turisté.

Roman Dub, ředitel knihovny: Rozhodnutí o umístění infocentra je plně v kompetenci města, nicméně existuje celá řada důvodů pro jeho spojení s knihovnou. Na mnoha místech to tak funguje. Knihovna i informační centrum jsou informačním uzlem ve městě, služby se doplňují. Kromě toho projekt na novou knihovnu s umístěním infocentra počítá a umístění na Alšově náměstí je podle mě vhodné.

Historie infocentra v Písku1993 – Město Písek a OÚ zřizují pod Kulturním klubem infocentrum se sídlem na Fügnerově náměstí.

1998 – 2002 – Infocentrum provozuje město Písek, odbor školství, kultury a cestovního ruchu.

2000 – Přestěhování infocentra do Heydukovy ulice čp. 97.

2003 – Infocentrum provozuje odbor kultury a cestovního ruchu MÚ Písek, přesněji oddělení cestovního ruchu a zahraničních vztahů.

Květen 2011 – Provozováním informačního centra byla pověřena Sladovna Písek o.p.s., kam se také přestěhovalo.



