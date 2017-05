Písek bude mít chytré zastávky

Písek - Kdo využívá v Písku městskou hromadnou dopravu, může se těšit na novinku. Začnou tady totiž fungovat takzvané inteligentní zastávky.

Zastávka MHD v Českých Budějovicích.Foto: Archiv Deníku

Co to znamená? Na informační tabuli cestující uvidí, za jak dlouho přijede jejich autobus, popřípadě jaké má zpoždění a proč. „Znám to z Českých Budějovic. Jestli je to to samé a bude to spolehlivé, určitě to bude přínosné,“ zhodnotila Kristýna Tichá.

Systém bude umět nejen určit čas, za který dorazí autobus, ale bude přenášet i informace z dispečinku. „Pokud bude například na trase dopravní nehoda, můžeme o tom cestující informovat,“ uvedl Karel Coufal, obchodní ředitel společnosti ČSAD Autobusy České Budějovice, která v Písku městskou hromadnou dopravu provozuje.

Obdobný systém zatím v Jihočeském kraji funguje pouze v Českých Budějovicích. „Zavedení v Písku by mělo být impulzem pro rozšíření i do jiných měst. Do budoucna máme v plánu spustit tento systém i na zastávkách linkových autobusů,“ podotkl Karel Coufal.

Výhodou chytrých zastávek bude také to, že se panely budou dobíjet solárně. „Vybrali jsme nejvytíženější zastávky městské dopravy a zastávky, kde cestující přestupují mezi jednotlivými druhy veřejné dopravy,“ doplnil místostarosta Písku Josef Knot.

Písek poskytl na zastávky dotaci ve výši dvou milionů korun. Celkové náklady by neměly překročit tři miliony korun s tím, že spoluúčast bude financovat dopravce.

Inteligentní zastávky by mohly začít fungovat během letních prázdnin.

Systém zatím funguje jen v Českých Budějovicích

Digitální informační cedule neboli označníky na zastávkách městské hromadné dopravy fungují v Českých Budějovicích od roku 2010. Zpočátku nefungovaly, jak měly, ale po čase se problémy podařilo vyřešit. Systém stál 28 milionů korun, z toho byla 18,5 milionu dotace. V jiných městech v kraji zatím takové zastávky nejsou.