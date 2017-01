Písečtí chtějí pořídit dva elektromobily. Žádají o dotaci

Písek – Město Písek podá žádost o dotaci na dva osobní automobily s alternativním pohonem. Jeden by měl sloužit pro městský úřad, druhý pro Domovní a bytovou správu města Písek.

Elektromobil.Foto: Deník/Jana Kodysová

Pokud budou Písečtí úspěšní se žádostí o dotaci, pořídili by jedno auto za 950 tisíc korun a druhé za 700 tisíc korun. „Podstatné pro nás bude, jaký má automobil dojezd. Optimální by bylo aspoň 150 kilometrů, aby se s ním dalo dojet například do Českých Budějovic a zpět," uvedl místostarosta Josef Knot. Město má dobré zkušenosti se zapůjčenými elektromobily, které využívali jak strážníci, tak i městský úřad či pečovatelky městského střediska sociálních služeb. V Písku je v současné době jedna dobíjecí stanice, a to v areálu Technologického centra.