Písecká nemocnice přidala svým zaměstnancům deset procent

Písek - Zaměstnanci Nemocnice Písek mají od letošního ledna vyšší mzdu. Vedení nemocnice vyhovělo nařízení vlády a zvýšilo mzdu všech svých pracovníků o deset procent.

Ilustrační foto.Foto: Deník/archiv

Přidáno tak dostali lékaři, zdravotní sestry i ostatní nezdravotnický personál. Vzrostla i mzda za služby lékařů.

„Desetiprocentní navýšení tarifů se nám podařilo díky vhodnému nastavení mzdové politiky a finanční kondici nemocnice. Většinu nákladů na toto zvýšení tak dokážeme pokrýt financemi z úhradové vyhlášky," uvedl ředitel Nemocnice Písek Jiří Holan.

Průměrná mzda lékařů tohoto krajského zdravotnického zařízení (včetně primářů) dosáhla v roce 2016 částky 71 266 korun za měsíc, zdravotní sestry a laboranti si vydělali 27 509 korun měsíčně v průměru. Lékaři v zácviku, tedy do dvou let od vystudování medicíny, dostali v minulém roce 43 005 korun měsíčně. Plně vzdělaní lékaři včetně primářů si měsíčně přišli na téměř 90 000 korun (s příplatkem za služby). „Desetiprocentní zvýšení, znamenající přes dvacet milionů korun do mezd navíc, tato čísla významně posune," řekl ředitel Jiří Holan.

Písecká nemocnice zvýšila v posledních čtyřech letech tarifní mzdy svých zaměstnanců v součtu o 20 procent. Nejvíce, o deset procent, k počátku letošního roku. „Kolektivní smlouvu jsme podepsali ještě před Vánoci, abychom mohli všem pracovníkům zvýšit platy už od ledna. Pamatovali jsme přitom i na růst rizikových příplatků zaměstnancům nemocnice za práci ve ztíženém pracovním prostředí. Nárůstem řešíme i práci o službách, tarify lékařům zvyšujeme také od ledna," doplnila místopředsedkyně představenstva Nemocnice Písek Dana Čagánková.

Nemocnice Písek, jejímž jediným akcionářem je Jihočeský kraj, disponuje kapacitou 423 lůžek, z toho je 41 lůžek následné péče a 20 sociálních lůžek. Nemocnice má 839 zaměstnanců a je jedním z největších zaměstnavatelů v regionu. Péče je poskytována na osmnácti primariátech. V nemocnici pracuje 121 lékařů, 390 sester, 133 asistentů, sanitářů a ošetřovatelek, ostatní jsou nezdravotničtí pracovníci. Ročně je v ní hospitalizováno 16 500 pacientů. Lékaři zde provedou 10 tisíc operací a téměř 200 tisíc ambulantních vyšetření. V roce 2016 se zde narodilo 890 dětí. Nemocnice Písek je držitelem certifikátu finanční stability s verdiktem AAA excelentní. V roce 2016 byla v projektu HealthCare Institut hodnocena jako 5. nejlepší nemocnice v ČR, kdy jedním z parametrů bylo i finanční zdraví nemocnic.