Parkovací dům obyvatelé Žižkovy ulice nechtějí. Město zatím jen rozšíří parkoviště

Písek – Zvýšení dopravy, velikost objektu, ale také nadměrný hluk a prach. To jsou argumenty lidí žijících v Žižkově ulici, kteří nesouhlasí s plánovanou stavbou parkovacího domu v proluce Žižkovy a Komenského ulice naproti poště v Písku.

Parkoviště u pošty v PískuFoto: Deník/Marek Prášil



Zastupitelé tedy sice potvrdili vybranou variantu čtyřpodlažního parkovacího domu pro 234 aut za 120 milionů korun, avšak rozdělili akci do dvou samostatných etap. V současné době se bude město zabývat především tou první, jejíž součástí je demolice objektu depa pošty a rozšíření parkovacích míst o tyto pozemky. „Kromě toho prodáme proluku nároží do Žižkovy ulice,“ konstatoval místostarosta Josef Knot.

Samotná stavba parkovacího domu by tedy přišla na řadu až ve druhé etapě, a to za předpokladu, že se podaří získat souhlas k přístupu k parkovacímu domu z Roháčovy ulice.

S obyvateli Žižkovy ulice uspořádalo město dvě jednání a vzhledem k malému zájmu následně účastníky územního a stavebního řízení obeslalo s vysvětlením a žádostí o jejich stanovisko. Pět účastníků se záměrem souhlasilo, dva podmíněně a patnáct účastníků nesouhlasilo.