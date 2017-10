Parkovací dům lidé z Žižkovy ulice nechtějí

Písek - Parkovací dům pro 246 aut, který má vyrůst na místě stávajícího parkovacího placu naproti poště na rohu ulic Žižkovy a Komenského, město v úterý odpoledne představilo veřejnosti.

Obyvatelé Žižkovy ulice, jejichž domy s lokalitou sousedí, se však k záměru nestaví pozitivně. Obávají se nárůstu dopravy, hluku i velikosti stavby. Připomněli také průzkum, který město mezi obyvateli dělalo. Většina těch, co se ho zúčastnili, odpověděla, že zde parkovací dům nechce.

Největší kámen úrazu je podle nich to, že parkování bude zpoplatněno. Druhá věc je vjezd a výjezd, který má ústit do Žižkovy ulice. To je však jediná možnost, jak vysvětlil vedoucí odboru investic a rozvoje MÚ Písek Václav Filip, kterou povolí dopravní inspektorát policie.

Celková kapacita čtyřpodlažního parkovacího domu bude 246 míst. Z toho by měla část řešit deficit rezidentních stání a část sloužit pro krátkodobé parkování. Jednačtyřicet míst by pak mělo být určeno pro potřeby objektu, se kterým se do budoucna počítá na nároží ulic Žižkovy a Komenského. Tento pozemek chce město prodat soukromému investorovi, který by zde měl vystavět prostory pro kanceláře či bydlení. Zatím však žádný zájemce není.

Vjezd i výjezd směřující k parkovacímu domu by byl z Žižkovy ulice. „Pro pěší by zde vzniklo místo pro přecházení. Museli bychom vyklidit rozhledová pole, což by znamenalo zrušení asi tří parkovacích míst v ulici,“ uvedl Ladislav Čabrádek, dopravní specialista ateliéru FACT, který projekt parkovacího domu připravil.

Výška budovy by neměla o moc přesáhnout výšku stávajícího objektu bývalého depa pošty, které se bude bourat. Jeho demolice má stát pět milionů korun. Stavba parkovacího domu se odhaduje na 150 milionů korun.