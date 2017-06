Oslov oslavil své 850. výročí ve velkém

Oslov /VIDEO/ - V sobotu se konaly velkolepé oslavy 850. výročí Oslova a 160 let zdejší školy. Při této příležitosti vydala obec knihu Oslov slaví 850 let, jejímž autorem je František Bořánek. Kniha má 360 stran a její křest se uskutečnil odpoledne na fotbalovém hřišti. Kmotrem knihy je bývalý mezinárodní hokejový rozhodčí Václav Český a kmotrou česká reprezentantka v házené Veronika Malá.

Oslavy 850 let obce Oslov.Foto: Deník/ Lucie Kotrbová

Dopolední program oslav se odehrával před mateřskou školou, která je v budově bývalé školy. Ta tu stojí už 160 let a návštěvníci se mohli podívat do jejích prostor. V budově kampeličky byla výstava věnovaná historii obce. Mimo jiné byl vysvěcen obecní prapor před kostelem svatého Linharta na bývalém hřbitově a následovala bohoslužba v kostele. Děti si užily bohatý program pro ně připravený i různé atrakce jako skákací hrad, střelnici nebo lezeckou stěnu.



Na své si přišli i dospělí. Během odpoledne na hřišti hrála dechová kapela Jižani a bylo připraveno několik vystoupení. Také byli oceněni významní občané obce za jejich dlouholetou a obětavou práci, a to Josef Hejl, Josef Průša, Jaroslava Smolová, Zdeňka Picková a Josef Němec.