Opustili nás

Píseko - V uplynulých dnech na Písecku zemřeli:

Ilustrační fotoFoto: Deník / Lucie Kotrbová

Pohřební služba Jiří Habich:

19. 6. Martin Štěpán, Praha - 37 let

19. 6. Irena Vranovská, České Budějovice - 67 let

19. 6. Anna Benešová, Vinická, Písek - 91 let

19. 6. Emil Kicoš, Probulov - 78 let

22. 6. Jiří Bártík, Dolní Záhoří - 89 let

22. 6. Josef Houdek, Jiráskova, Protivín - 91 let

24. 6. Václav Kopáček, Rovná - 81 let

Pohřební služba Foitová – Vrba, Písek:

21. 6. Marie Cibulková, Písek - 83 let

25. 6. Jarmila Honsová, Smrkovice - 93 let

Pohřební služba Městské služby Písek:

21. 6. Dagmar Chejnovská, Drhovle - 85 let

22. 6. Anna Kloudová, Písek - 81 let

22. 6. Marie Ševčíková, Krašovice - 71 let