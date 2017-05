Opustili nás

Písecko - Na Písecku v uplynulých dnech zemřeli:

Pohřební služba Jiří Habich, Písek:

23. 5. František Man, Stará Dobev - 87 let

22. 5. Zdeněk Ledecký, nábřeží 1. máje, Písek - 73 let

25. 5. Věra Uhlíková, Praha - 66 let

27. 5. Miroslav Sedláček, Rakovice - 69 let

25. 5. Marián Dudi, nábřeží 1. máje, Písek - 61 let

Pohřební služba Foitová – Vrba, Písek:

22. 5. Mgr. Jana Trázníková, Obora u Čimelic - 60 let

23. 5. Lubomír Malafa, Písek - 58 let

24. 5. Gizela Žemličková, Písek - 82 let

26. 5. Ludmila Krausová, Písek - 90 let

Pohřební služba Městské služby Písek:

26. 5. Jiří Podlešák, Písek - 61 let

28. 5. Jaroslav Lebeda, Zbonín - 88 let

Pohřební služba Milevsko:

25. 5. Marie Hamerlová, Milevsko - 84 let

26. 5. Jaroslav Kofroň, Milevsko - 86 let

29. 5. Milada Hejlová, Milevsko - 88 let