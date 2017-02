Opustili nás

Písecko - Na Písecku nás od 6. do 14. února opustili:

Pohřební služba Jiří Habich, Písek:

7. 2. Vladimír Brabenec, Mírové nám., Písek 86 let

7. 2. Petr Baloun, Putim 64 let

8. 2. Jiřina Káplová, Jablonského, Písek 57 let

12. 2. Božena Uhlíková, Skočice 88 let



Pohřební služba Foitová – Vrba, Písek:

10. 2. Albína Hejlová, Písek 92 let

10. 2. Jan Kynstäter, Dolní Ostrovec 80 let

11. 2. Marie Šináglová, Písek 89 let



Pohřební služba Městské služby Písek:

6. 2. Václav Jaroušek, Písek 72 let

8. 2. Marie Králová, Putim 81 let

8. 2. Milada Kotrčová, Strakonice nedožitých 88 let

11. 2. Anna Houdková, Písek 82 let



Pohřební služba Milevsko:

7. 2. Tomáš Dvořák, Milevsko 37 let

7. 2. Karol Havran, Velká 87 let

10. 2. František Mašek, Květuš 68 let

11. 2. Anna Seidlová, Milevsko 79 let

11. 2. Karel Koptiš, Sepekov 67 let

11. 2. Jan Kubr, Březí 82 let

14. 2. Jiří Landa, Kovářov 72 let