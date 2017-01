Opustili nás

Písecko - V době od 10. do 16. ledna zemřeli:

Ilustrační foto.Foto: DENÍK/Alena Kaňková

Pohřební služba Jiří Habich, Písek:

13. 1. Vladislav Rebeka, Čelakovského, Písek - 83 let

14. 1. Marie Hofbauerová, Žďárské Chalupy - 66 let

Pohřební služba Mirovice Hybrantová Eva, PS Habich:

14. 1. Marie Broučková, Mirovice - 87 let

Pohřební služba Foitová- Vrba, Písek:

10. 1. Miluše Tlapová, Smrkovice - 68 let

10. 1. František Říha, Pořežánky - 76 let

12. 1. Miloslav Čuka, Jehnědno - 89 let

13. 1. Marie Houfková, Písek - 86 let

Pohřební služba Městské služby Písek:

10. 1. Eva Křešničková, Písek - 74 let

Pohřební služba Milevsko:

14. 1. Marie Čeňková, Bilinka - 93 let

15. 1. Anna Kvasničková, Zahrádka u Kostelce nad Vlt. - 74 let

16. 1. Zdeňka Křížová, Sepekov - 75 let