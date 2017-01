Opustili nás

Písek - V době od 2. do 9. ledna nás opustili:

Ilustrační foto.Foto: DENÍK/Jan Mazanec

Pohřební služba Jiří Habich, Písek:

2. 1. Jan Kudrlička, Kožlí u Čížové- 80 let

2. 1. Božena Mičková, Truhlářská, Písek - 73 let

5. 1. Pavel Toušek, Těšínov - 43 let

9. 1. Marta Pišnová, Budovatelská, Písek - 69 let

Kontaktní místo Mirovice – Hybrantová Eva, PS Habich:

5. 1. Milada Vlažná, Dříteň - 67 let

7. 1. Vlasta Taterová, Mirovice - 66 let

8. 1. Stanislav Toman, Boudy - 71 let

Pohřební služba Foitová – Vrba, Písek:

3. 1. Johana Jánová, Písek - 84 let

3. 1. Miloslav Mikšátko, Písek - 86 let

4. 1. Josef Man, Záhoří - 84 let

4. 1. Josef Císařovský, Semice - 58 let

7. 1. Vladimír Hrubec, Zvíkovské Podhradí - 76 let

7. 1. Milan Jíra, Písek - 74 let

7. 1. Zdeněk Starý, Oslov - 62 let

7. 1. Božena Funková, Písek - 97 let

8. 1. Anna Valachová, Písek - 82 let

8. 1. Vlastimil Dědič, Písek - 73 let

Pohřební služba Městské služby Písek:

9. 1. Ladislav Bečvář, Jetětice - 65 let

Pohřební služba Milevsko:

3. 1. Jaroslava Bílá, Příbram VII. - 68 let

4. 1. Marie Voleníková, Přílepov - 85 let

5. 1. Jarmila Malá, Kolišov - 95 let

7. 1. Helena Marková, Milevsko - 87 let

8. 1. Bohumil Barhoň, Ratiboř - 93 let