Opustili nás

Písecko - V době od 12. do 19. prosince nás opustili:

Ilustrační foto.Foto: DENÍK/Jan Mazanec

Pohřební služba Jiří Habich, Písek:

12. 12. Šarlota Tomková, Mirovice - 80 let

13. 12. Anna Nováková, Myšenec - 79 let

Pohřební služba Foitová – Vrba, Písek:

12. 12. Marie Minaříková, Protivín - 93 let

13. 12. Marie Hečková, Písek - 72 let

14. 12. Štěpán Huleš, Rakovice - 79 let

18. 12. Josef Urych, Písek - 79 let

Pohřební služba Městské služby Písek:

18. 12. Marie Frišová, Písek - 95 let

19. 12. Josef Máška, Putim - 81 let

Pohřební služba Milevsko:

14. 12. Ivan Sekáč, Milevsko - 71 let

16. 12. Anna Klímová, Týnice - 94 let