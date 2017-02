Opravy na Zátavském mostě opět pokračují

Písek - Doprava nebyla přerušena, ale chodci na staveniště stále nemohou.

Zátavský most během rekonstrukce.Foto: Deník/Simona Raušerová

Zátavský most na důležité komunikaci spojující Písek, Kestřany a Strakonice byl v loňském roce od 4. dubna do 20. prosince úplně uzavřen pro motoristy i chodce. Znamenalo to značnou komplikaci zejména pro školní děti a dospělé dojíždějící do zaměstnání.



Most přes řeku Otavu prochází celkovou rekonstrukcí, která by měla skončit do závěru března. Termín je reálný, dodavatel po zimě obnovil práce, zaměstnanci pracovali i o víkendu především na železobetonovém zábradlí a stavbě chodníků. Čekají je rovněž terénní úpravy. „Most zůstává pro motoristy otevřený v obou směrech, firma PORR ani o částečnou uzavírku komunikace nežádala," uvedl Václav Stejskal z odboru dopravy MÚ Písek. Pro chodce je most stále uzavřený.