Oprava střechy je přerušená, čeká se na dotaci

Čimelice – Střechu římskokatolického kostela Nejsvětější Trojice v Čimelicích halí plachty.

Oprava střechy kostela v Čimelicích je přerušená, čeká se na dotace.Foto: Deník / Stanislava Koblihová

Oprava, která na jaře začala, je už nějaký čas přerušená. „V březnu jsme zažádali o devadesátiprocentní dotaci na opravu střechy hlavní lodi kostela na Ministerstvu kultury a dostali jsme příslib na podporu ve výši 700 tisíc korun. Teď musíme počkat, až nám peníze převedou,“ vysvětlil farář František Hemala.

Na opravu kostela vyhlásili loni veřejnou sbírku, kterou mají povolenou do roku 2019. Dosud do ní přispěli dárci částkou přes dva miliony korun. Naposledy do sbírky přibylo 16 tisíc korun ze vstupného z benefičního koncertu v červnu.

Vystoupil na něm například Dětský sbor ZŠ Čimelice, smyčcový orchestr ZUŠ Březnice, Chrámový sbor Mirovice a několik místních mladých hudebníků. „Jeden milion ze sbírky jsme použili na nový krov kostela a přes 1,4 milionu korun nám zůstává na účtu,“ vysvětlil František Hemala. Peníze chtějí podle něj použít společně s penězi církve na další dofinancování dotací. Na letošní rok totiž ještě dostanou dotaci od Jihočeského kraje ve výši 300 tisíc korun na opravu střechy boční kaple kostela. Celkové náklady tu předpokládají kolem 600 tisíc korun. Protože musí splnit požadavky dotací, práce zatím přerušili. Střechy plánují dokončit letos. Na doporučení památkářů bude krytina z pálených tašek.



Opravu fasády plánují na příští rok. Také na ni chtějí žádat o dotaci na ministerstvu kultury.



Podle Františka Hemaly chtějí také v kostele pokračovat v pořádání benefičních, ale i ostatních koncertů. Díky jejich kvalitě, kterou často zajišťuje dirigent Oldřich Vlček mívají velkou návštěvnost. „Vážíme si pomoci účinkujících a návštěvníků a také chceme, aby dárci viděli, co se za jejich peníze udělalo,“ dodal František Hemala.