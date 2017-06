OPONA uvede hru Bedřich Smetana the Greatest Hits

Kovářov - Dnes již dobře známý divadelní spolek Kovářovská OPONA (Organizovaná Parta Ochotnicky Nadšených Amatérů) vznikla roku 2010.

Kovářovská OPONA. Ilustrační fotoFoto: Petr Skalník

Inspirace k jeho založení přišla za letního pohodového večera pod chorvatskou oblohou v roce 2010. Od té doby ušli ochotníci velký kus cestya pro svou jedinečnost i díky vlastní kapele vystupují od loňského roku i na jiných místech, než je kovářovské kino a divadelní festival v Hostíně. O souboru jsme si povídali s herečkou a organizátorkou Pavlou Zelenkovou.

Prozraďte čtenářům, kolik her jste dosud nastudovali a kde jste s nimi vystupovali?

Dosud jsme nastudovali pět her. Začali jsme pohádkami Lotrando a Zubejda a Tajemství staré bambitky, pak jsme nacvičili komediální muzikál z dílny pražského divadla ABC Bedřich Smetana the Greatest Hits, následovala pohádka Jak si peklo poradilo na motivy známé filmové pohádky S čerty nejsou žerty a naší poslední realizací byl Limonádový Joe.

Premiéry již tradičně míváme na domovské scéně v kovářovském kinosále, pravidelně pak vystupujeme v Milevsku a Bernarticích. Naší největší výzvou bývá každoroční divadelní přehlídka Hostínské divadelní léto. Představení jsme však měli i v Týně nad Vltavou, Hrejkovicích, Zbelítově, Bečicích, Petrovicích, jednou jsme dokonce zavítali i do Prahy a dvakrát hostovali v Divadle Fráni Šrámka v Písku.

Když se vrátíme na začátek, s kolika členy jste tehdy začínali a kolik je vás dnes?

Na začátku měla Kovářovská OPONA sedmnáct členů s tím, že muzikanti v kapele byli vlastně zároveň i herci. V naší poslední hře Limonádový Joe jsme se rozrostli do počtu pětadvaceti aktérů. I kapela se, dá se říci, osamostatnila. Někteří herci ještě stále v rámci role zvládají odskočit do kapely, ale dá se říct, že ta se postupně stává samostatným tělesem. Jinak někteří kolegové jsou tak trochu hostující, protožes námi hrají jen určité hry. A náš počet se taky rozrostl díky tomu, že nám do souboru přibyli dětští herci. Doufáme, že si je postupem času vychováme, a když jim zůstane nadšení, jednou třeba soubor převezmou.

Vzhledem k počtu účinkujících je asi těžké najít společný termín na zkoušky a samotná vystoupení…

Co se týče termínů zkoušek, je to vždy trochu oříšek. Jsme ale předem smířeni s tím, že se ne vždycky sejdeme všichni. A tak se na zkouškách různě alternujeme. Co se týče vystoupení, snažíme se je plánovat hodně dopředu, ale i tak někdy musí zaskočit alternace. O to je to pak dobrodružnější.

Podle čeho vybíráte náměty a kdo se ujímá scénáře a režie?

Zpočátku to bylo jednoduché. Chtěli jsme hrát hlavně pohádky a podmínkou bylo, aby byly hudební, abychom využili zpěváky i kapelu. Byly i případy, kdy se sešlo návrhů více, a tak jsme demokraticky hlasovali nebo i losovali. Většinou výběr probíhá tak, že se sejde valná hromada a každý, kdo má nějaký nápad, jej předloží. No a pak se musí zohlednit dostupnost autorských práv, scénáře a náročnost hry. Ale volíme vždy lehká témata, spíše komedie. Scénáře občas trochu upravíme, zvlášť někteří naši členové mají tak bujnou fantazii, že je pro ně scénář vyloženě svazující a pokaždé nás na jevišti nějakými neotřelými nápady překvapí. Komentují třeba současnou politickou situaci a podobně. Jinak režie je pro nás od začátku oříšek. Všichni jsme dost neposlušní a ukočírovat zkoušky není úplně snadné. První hry vznikaly tak, že jsme se vlastně režírovali všichni navzájem. V komedii Bedřich Smetana the Greatest Hits je role režiséra scénářem daná, protože přímo zasahuje do děje. A tak nás výborně režírovala její představitelka Marie Buderová. Někdy se na režisérském křesle střídají prostě ti, kdo na to mají odvahu.

Na jaké divadelní představení se mohou diváci těšit letos?

Letošní rok máme dost pestrý. Po Novém roce jsme ještě vystupovali s loňskou hrou Limonádový Joe, pak jsme oprášili i Tajemství staré bambitky a teď se vracíme k naší zatím nejpovedenější a divácky nejúspěšnější hře Bedřich Smetana the Greatest Hits. Na podzim se snad dostaneme i k výběru další nové hry.

Kde všude budete letos vystupovat?

S Bedřich Smetana the Greatest Hits vystoupíme na Hostínském divadelním létě a na začátku září třikrát na otáčivém hledišti v Týně nad Vltavou. To je pro nás velká událost, na kterou se moc těšíme. Další představení budou následovat na podzim, termíny ale ještě nemáme stanovené. Pozvání ale máme například do Tábora, Petrovic a Českých Budějovic.

Budete se účastnit nějaké soutěžní divadelní přehlídky?

Několikrát jsme už o tom uvažovali, ale zatím jsme se pro takovou účast úplně nerozhodli. Uvidíme.