Okolí písecké nemocnice prokoukne a přibude parkování

Písek - Nedostatek parkovacích míst, zanedbaný a nevyužívaný prostor zarostlý většinou náletovou zelení.

Tak v současné době vypadá plac před píseckou nemocnicí, kde se střetávají ulice Budějovická a U Obory. Město proto nechalo zpracovat studii, která má z lokality udělat hezký kus města. „Nemáme ambice vyřešit parkování kolem nemocnice, ale zvýšit počet parkovacích míst,“ podotkl za společnost FACT, která studii připravila, architekt Vladimír Krajíc.

Z Budějovické ulice by vznikl nový sjezd k parkovišti naproti domovu mládeže, kde má být 59 stání plus dalších 60 pro rezidenty. V Budějovické ulici by měly přibýt také dva přechody pro chodce.

Ředitel nemocnice Jiří Holan záměr kvituje. „Ze strany zaměstnanců mám hodně podnětů, že nemají kde parkovat,“ podotkl. Lepší je podle něj rozhodně navyšovat parkovací kapacity mimo areál nemocnice, než uvnitř. Tam je třeba udržovat ticho a klid.

Akce by měla být společným počinem města Písku a Jihočeského kraje. „Jednáme o možnosti společného financování,“ zmínil místostarosta Písku a vicehejtman Josef Knot. Celkové náklady se podle studie odhadují na pětadvacet milionů korun.