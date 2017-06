Od 1. června už se vykoupete i v milevském bazénu

Písecko - Oficiální koupací sezona začíná 1. června také v Milevsku.

Plovárna U sv. Václava v Písku.Foto: Deník / Lucie Kotrbová

V Písku ji zahájili už před dvěma týdny a ve Zvíkovském Podhradí v sobotu. "Někteří zájemci přišli už v úterý, tak jsme je na koupaliště pustili. Vzorkování vody nám dopadlo dobře, tak jsme je nechtěli odmítnout,“ řekl Petr Zelenka, jednatel společnosti SPOS Milevsko, která má koupaliště na starosti.

První návštěvníci se přišli vykoupat do Zvíkovského Podhradí o víkendu. „Byli jsme připravení otevřít, jakmile bude hezké počasí. Zatím ale moc lidí nepřišlo,“ uvedl starosta Zvíkovského Podhradí Josef Bárta, který si vzal koupaliště na starost a zastává tu i funkci plavčíka. Zatím podle něj ve všední dny moc lidí nechodí.

Na zvíkovském koupališti se ale zastavují i cyklisté, aby se osvěžili v kiosku. „Pokud bude hezké počasí, očekáváme větší návštěvnost koupaliště spíš o víkendu,“ dodal Josef Bárta.

Plovárna U sv. Václava v Písku je otevřená už od poloviny května, nicméně až od pondělí si mohou návštěvníci naplno užít i zrekonstruovanou část s novým bazénem a skluzavkou. „Dnes ráno přišlo tolik očekávané vyjádření z krajské hygienické stanice a mohlo být vydáno kolaudační rozhodnutí,“ objevilo se v pondělí na facebooku plovárny.

V blízkosti bazénu vznikly také nové pobytové schody a kolem řeky Otavy je zpevněný břeh.

Kdy se vykoupete a za kolik?

Plovárna U sv. Václava

po – ne: 9.30-19.30 hodin

dospělí - 60 korun

děti a senioři - 40 korun

rodinné vstupné - 150 korun



Koupaliště Zvíkovské Podhradí

po – ne: 10-19 hodin

dospělí - 70 korun

děti do 2 let - zdarma

děti a ZTP - 40 korun

rodinné vstupné - 180 korun



Koupaliště Milevsko

po, út, čt, pá: 12-20 hodin

st: 12-21 hodin

so: 10-20 hodin

ne: 10-21 hodin

dospělí - 50 korun

děti do 6 let - zdarma

děti 6-15 let - 30 korun

rodiny a skupinky podle počtu osob - od 65 do 300 korun