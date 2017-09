Obyvatelé si stěžují na přechod u Galerie

Písek - Odborník na dopravu úrovňový přechod nedoporučil.

Přechod pro chodce k nové obchodní Galerii v Písku se stal předmětem kritiky některých občanů. Odborník na dopravu úrovňový přechod nedoporučil.Foto: Deník / Lucie Kotrbová

Nedávno otevřené obchodní centrum Galerie v Hradišťské ulici nabídlo nové možnosti nákupů. Přivedlo však do této lokality i více aut a chodců. Právě přechod pro chodce se stal předmětem kritiky některých občanů.



„Požadovali nahrazení současného místa pro přecházení, na kterém musí chodec dát přednost projíždějícím vozidlům, klasickou zebrou, kde je to s předností naopak,“ uvedl vedoucí odboru dopravy MÚ Písek Michal Kovařík.

Městský úřad požádal o odbornou dopravní studii zaměřenou právě na tento přechod u Galerie. „Dopravní průzkum ukázal, že ani ve špičkových hodinách intenzita vozidel ani chodců není taková, aby bylo na tomto místě nutné zřizovat úrovňový přechod,“ vysvětlil Ladislav Bartuška, autor dopravní studie.



Závěrům dopravní studie předcházel profilový průzkum místa pro přecházení silnice u Galerie v Hradišťské ulici. Ve středu 16. srpna tady nejvíce vozidel, 566, projelo v obou směrech od 14 do 15 hodin, chodců prošlo nejvíce o hodinu později, a to 111. V sobotu 19. srpna byla dopravní špička od 10 do 11 hodin, kdy tudy projelo 460 vozidel. Nejvíce chodců, 153, sem zamířilo od 15 do 16 hodin.



Na základě výsledků průzkumu zpracovatel studie zdůrazňuje, že projektantem zvolené řešení je v souladu s příslušnou státní normou.

Zkušenosti odborníků na dopravu ukazují, že postupné nahrazování přechodů pro chodce (tzv. zeber) místy pro přecházení má své opodstatnění.



„Lidé, kteří vstoupí na přechod pro chodce, spoléhají na přednost a již nevěnují pozornost přijíždějícím vozidlům. Je to pocit falešného bezpečí. Dochází, i když ojediněle, k chybnému jednání řidičů, které může skončit vážnou dopravní nehodou,“ vysvětluje policejní odborník na dopravu Michael Vafek.



Nyní se tedy preferují místa pro přecházení, kde jsou chodci ostražitější.