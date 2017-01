OBRAZEM: Výtvarníci Milevska a okolí vystavují v Galerii M

Milevsko - V pátek se milevská Galerie M zaplnila návštěvníky. Konala se tu vernisáž už 28. ročníku Výstavy výtvarníků Milevska a okolí, kterých je tentokrát rekordních čtyřicet.

K vidění je tu pestrá škála výtvarných technik od kreseb, tisků, maleb přes řezbářství, keramiku, drátování až po originální šperky.

Ačkoli jsou díla velmi různorodá, spojuje je radost a láska, s jakou je autoři tvořili. A bylo to znát i na příjemné atmosféře pátečního podvečera.

Vystavují tu společně autoři od 17 let až do věku kolem osmdesáti let. Většina z nich už dlouhodobě.

Výstavu je možné si prohlédnout do 22. února.