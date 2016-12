OBRAZEM: Výstava obrazů a ilustrací Edity Krausové - Šormové ve Sladovně

Písek – V úterý začala v Malé galerii Sladovny nová výstava výtvarnice Edity Krausové – Šormové nazvaná Devatero pohádek Karla Čapka.

Autorka zde představuje ilustrace, které do knihy vytvořila, ale také dovoluje návštěvníkům nahlédnout do své další tvorby. Patří do ní například adventní kalendář, ale také další knižní ilustrace. „Tvořila jsem také animace pro různé webové portály, ale třeba i aplikace pro mobilní telefony," prozradila Edita Krausová – Šormová.

V současné době žije v Jestřebí u České Lípy a učí odbornou kresbu ve sklářské škole Glass School Nový Bor. Jak už její jméno napovídá, je dcerou výtvarnice Miroslavy Krausové z Orlíku nad Vltavou.

Výstava bude k vidění do 22. ledna.