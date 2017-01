OBRAZEM: Velkolepý protivínský ohňostroj přilákal davy lidí

Protivín - Čtrnáctý protivínský ohňostroj tradičně zahájil nový rok a potěšil nejen místní, ale také návštěvníky ze vzdálenějšího okolí. V doprovodném programu vystoupily kapely Abba World Revival a Žesťové trio Musica Pisecensis Písek.

Pro řidiče nebylo snadné najít místo na parkování, protože auty byly zaplněné prakticky všechny ulice kromě náměstí, které bylo poseté návštěvníky do takové míry, že se mezi nimi dalo jen stěží projít.

Starosta města Jaromír Hlaváč připomněl, že největší jihočeský ohňostroj za více než 550 tisíc korun mohlo město uspořádat jen díky sponzorům. Kvůli počasí byl ohňostroj rozdělený do dvou částí, aby se mezi nimi stihla obloha trochu projasnit. První část byla na hudbu Titanium/Pavene od D. Guieta v podání Piano Guys a druhá na hudbu Storm – symfonickou verzi od B. Havasiho.

Jako překvapení připravil Jaromír Hlaváč pro všechny ještě třetí bonusovou část ohňostroje a ještě předtím všem popřál do nového roku.

Přestávky vyplnila muzikou Abba World Revival, která v koncertu pokračovala po skončení ohňostroje. Návštěvníci se netajili nadšením z krásného novoročního večera.

Přesto, že sem přijelo nepočítaně návštěvníků, kolony aut do města i z něj perfektně organizovali policisté. Práci měli o to komplikovanější, že s končícími volnými dny byl na hlavním tahu od Českých Budějovic do Písku hustý provoz.

Pohotovost drželi na náměstí i hasiči.