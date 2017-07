OBRAZEM: Slavnosti města Mirotice pobavily návštěvníky

Orlík nad Vltavou - V pátek 7. července rozezněl zaplněný kostel svatého Prokopa v Orlíku nad Vltavou koncert vokálně instrumentálního souboru Loutna česká složený z písní z období gotiky, renesance a baroka. Ve zdejším kostele vystoupil soubor poprvé loni. A to přesto, že do Orlíku nad Vltavou jezdí na letní pobyt spojený s muzikou už 33 let. V minulosti ho mohli slyšet jen někteří návštěvníci zámku Orlík na prohlídkové trase.