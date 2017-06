OBRAZEM: Sepekovští hasiči slavili 125. výročí sboru

Sepekov - Sepekovští dobrovolní hasiči v sobotu večer oslavili 125. výročí založení sboru. Originální program moderovaný jednatelem SDH Sepekov Davidem Lukešem přilákal na náměstí spoustu diváků.

Slavnostního zahájení se ujala starostka městyse Pavlína Bambuškarová, farář Tomáš Selvek a člen okresní rady velitelů hasičů Jiří Gröger starší, který byl 25 let starostou zdejších hasičů. Za svou činnost tu dostal nejvyšší ocenění večera medaili svatého Floriána.

V současné době má zdejší sbor 62 členů ve věku od 16 do 85 let. Patnáct z nich je v zásahové jednotce JPO5. "Rádi přivítáme i další zájemce, kteří by se k nám chtěli přidat. Také do budoucna uvažujeme o obnovení družstva dětí," uvedl David Lukeš.

Součástí večera bylo předání ocenění.

Medaili za věrnost, za deset let u sboru, dostal Patrik Falada. Medaili za příkladnou práci dostali Josef Cihlář, Jiří Gröger mladší a Miroslav Sláma.

Medaili za zásluhy obdrželi Václav Houzar, Jindřich Kolář, Jaroslav Lukeš, Stanislav Máchal a Ladislav Soulek.

Čestné uznání dostali Jaroslav Baštýř, Jan Čapek, František Doubek starší a Jindřich Vácha starší.

Čestné uznání OSH mají Aneta Müllerová, Jan Gröger, Petr Vácha, František Gröger, David Lukeš, Luboš Müller, Kristýna Jirouškková, Stanislav Sedláček, Marie Lukešová, David Vácha, Lucie Vinklerová, Petra Váchová, Lucie Grögerová, Jindřich Vácha, Milan Vácha, Jiří Marek a Vladimír Kotalík.

Diváci tu viděli ukázky slanění po žebříku s jištěním a požárního sportu, ale také vystavenou hasičskou techniku včetně historické.

"Jsme rádi, že se k nám přidal s výstavou historických motorek ČZ místní sběratel Ladislav Fuka," dodal David Lukeš.

Po celou dobu měli hasiči pro návštěvníky připravené občerstvení a všem hrála kapela Suteren rock.