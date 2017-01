OBRAZEM: Kovářovem tradičně obcházela Klibna a kozlíci

Kovářov - V Kovářově se tradičně v podvečer 5. ledna konala obchůzka s Klibnou a kozlíky po jednotlivých staveních. Jedná se o tříkrálový lidový zvyk (též i první masopustní), kdy se snaží sedlák a kočí prodat klibnu (kobylu) hospodářům či hospodyním.

Klibnu doprovází i rozverní kozlíci, kteří tropí během prodeje nepravosti.

Všude, kam masky přišly, nechyběla dobrá kořalička, a někde nabídli i chutné pohoštění. Sedlák s kočím se činili při prodeji kobyly a vychvalovali ji do nebe.

… tahleta kobyla je dobrá do tahu, je nenáročná na ustájení, není mlsná i hřebíky žere, ......

....... Podívejte se, je nově okovaná a jakou má jiskru v oku …, takovou nikde nekoupíte …, tak co, plácneme si, nebude drahá … stojí jenom dvě stě zlatejch.

Kobylu žádný hospodář nechtěl koupit a zpravidla ji častoval slovy: … takovou hajtru nechceme … vždyť je samý žebro … ani zuby nemá ..... stejně ji nemám co dát ..... jděte o dům dál… na oves či seno vám ale přidám.

Z historie obchůzky:

Uvedený lidový zvyk podle vyprávění pamětníků prováděla chasa v Kovářově od nepaměti.

V roce 1976 byla obchůzka ukončena v usedlosti u Škochů v čp.3, masky uloženy na půdu a další generace mladíků na dlouhých deset let v tradici nepokračovala.

Milan Škoch (rodák z čp. 3) masky po celou dobu opatroval, zrekonstruoval a v roce 1986 vynesl na světlo boží, kdy ve spolupráci s Josefem Hezoučkým (též rodákem z Kovářova) a dalšími kamarády tradici obchůzky v tomto roce po obci obnovil. Obchůzka s klibnou a kozlíky dlouho udržována nebyla a tak po několika letech opět skončila.

Od roku 1990 se stávají vedoucími Jihočeského folklorního souboru Kovářovan manželé Milan a Pavla Škochovi a tento lidový obyčej zařazují do kulturních programů souboru.

V roce 2003 přicházejí manželé Škochovi s nápadem obchůzku po vesnici znovu obnovit a tak s dalšími přáteli tento lidový zvyk přivádějí znovu k životu. Od té doby se každý rok v podvečer 5. ledna průvod masek vydává na cestu po jednotlivých staveních, kde nechybí žertování, dobrá kořalička, ale i vinšování k novému roku.

Z vyprávění se obchůzka koná na památku krále Baltazara, jenž přijel na bílém velbloudu do Betléma poklonit se Ježíškovi. Klibna (maska koně) tedy podle lidového výkladu značí velblouda.

Významnost a jedinečnost tohoto zvyku podtrhuje i zájem České televize, která natáčela v roce 2006 celou obchůzku pro její prezentaci v nově vzniklém Folklorním magazínu, jenž ukazuje tradice v nás a kolem nás.

Tento kovářovský starobylý obyčej zaznamenala na základě vyprávění manželů Škochových PhDr. Jiřina Langhammerová, přední česká etnoložka v knize Jižní Čechy, kraj- lidé- tradice (2011).

manželé Milan a Pavla Škochovi