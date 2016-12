OBRAZEM: Kosteláček vystoupil na Boží hod vánoční na dvou koncertech

Kostelec nad Vltavou, Kovářov – Dvěma koncerty na Boží hod vánoční završil tradičně úspěšné celoroční vystupování dětský pěvecký sbor Kosteláček, a to v kostele Narození Panny Mariev Kostelci nad Vltavou a v kostele Všech svatých v Kovářově.

K tradici také patří to, že na Boží hod vánoční sbor vystupuje se skupinou Buderovi. Jejich sváteční program vždy přiláká spoustu návštěvníků.

Vzhledem k tomu, že členové dětského souboru postupně odrůstají, jsou dveře jeho zkušebny v zadním traktu mateřské školy v Kostelci nad Vltavou novým zájemcům stále otevřené. „V současné době zpívají v Kosteláčku děti od čtyř do šestnácti let. A každý, kdo by se k nám chtěl přidat, se může přijít nezávazně podívat, jak s dětmi pracujeme a s těmi menšími mohou zůstat na zkoušce i rodiče," uvedla za vedoucí sboru Eliška Kofroňová.

Do Kosteláčku, který už má za sebou úspěšné jedenáctileté působení mezi dětskými soubory, se mohou hlásit i děti, které nemají žádnou hudební zkušenost. Scházejí se vždy v neděli od 13 do 15 hodin.