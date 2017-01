Obnovujeme tradici plesu sportovců. Nominujte své oblíbence

Písek - Po několikaleté přestávce a loňském nultém ročníku vyhlášení výsledků ankety o nejúspěšnější sportovce Písecka se letos dočkáme obnovení tradice.

Kteří sportovci byli nejúspěšnější v roce 2016?Foto: Deník/Petr Brůha

17. března se nejúspěšnější sportovci a sportovní veřejnost sejdou v Kulturním domě v Písku, kde se za spolupráce Píseckého deníku, České unie sportu a Centra kultury města Písek bude konat premiéra obnoveného oblíbeného plesu sportovců.

V rámci večera, kterým budou provázet moderátor České televize Jan Smetana a hudební skupina Yamaband, budou také vyhlášeny výsledky ankety Sportovec roku Písecka 2016 v kategoriích děti do 15 let, junioři do 19 let, dospělí, týmy, osobnost, sportovní hvězda čtenářů Píseckého deníku a nejoblíbenější oddíl čtenářů Píseckého deníku.

Do čtenářských kategorií můžete své oblíbence nominovat také vy. Stačí, když své tipy na vaše favority ve zmíněných kategoriích zašlete e-mailem s předmětem „nominace" na adresu petr.bruha@denik.cz. Vaše nominace zasílejte do 31. ledna 2017.

Ples sportovců se koná 17. března 2017 od 19 hodin v Kulturním domě v Písku. Předprodej vstupenek, které koupíte za 150 Kč, zajišťuje Centrum kultury města Písek.