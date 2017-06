Objížďka mostu u Ražic není dostatečně značená

Písecko - Třetí týden je neprůjezdná silnice mezi obcemi Ražice a Štětice, kde se opravuje most.

Objížďka pro osobní auta vede z Ražic přes Sudoměř, Čejetice a Drahonice a opačně. Kamiony mají jezdit přes Protivín a Drahonice. Podle mnohých však není dostatečně značená. „Nechtěla bych to tu neznat,“ podotkla řidička Kristýna, která tudy denně jezdí do Písku do práce.

V Ražicích vede řidiče jedoucí od Písku oranžová šipka na Heřmaň. Kdo to tu nezná, těžko tak najde podstatně kratší objížďku přes Sudoměř. K této odbočce totiž vůbec nedojede. V opačném směru od Drahonic také řidiče na objízdnou trasu značky nenavádí. Není proto výjimkou, že i kamion dojede až k mostu. „Tam se neotočí, a tak jede k nám, i když by neměl,“ říká starostka Heřmaně Jana Matoušková.

Řidiči, kteří okolí Ražic znají, si zkracují objížďku přes Heřmaň a Humňany. Tedy zkracovali. Tento týden se zde objevila značka zákaz průjezdu. „Měli jsme tady velký provoz. Výjimkou nebyly ani dodávky či kamiony. Jenže na to není místní cesta uzpůsobena, proto jsme požádali o tuto značku. Místní tudy projet můžou,“ vysvětlila starostka Heřmaně Jana Matoušková. Hlavním důvodem bylo to, že tudy jezdí linkový autobus, který měl potíže se vyhnout s autem.

Trasa přes Humňany bude kromě toho za pár dnů také zcela uzavřená. Na poničenou cestu dostala obec dotaci, a tak ji bude během letních prázdnin opravovat. „Sešlo se to špatně, já vím, ale oprava mostu měla být původně do června hotová. Ve chvíli, kdy by se pustila doprava přes Ražice, bychom začali dělat naši cestu. Nechtěli jsme místní takhle odříznout,“ pokračovala starostka.

Podle stavbyvedoucího Jaroslava Komrsky z firmy Strabag, která opravuje most u Ražic, se jedná o zásadní rekonstrukci. Původní kamenný most se zbourá a místo něj zde bude nový ocelový. Pokud jde o značení objízdných tras, uznává, že není ideální. „Už jsem na to upozorňoval. My objízdné trasy ani jejich značení neurčujeme, to projektant. Pokud chceme značení doplnit, musí to povolit Správa a údržba silnic coby investor,“ vysvětlil Jaroslav Komrska.

Rekonstrukce mostu potrvá do začátku září. V červenci a srpnu bude navíc neprůjezdný i úsek z Heřmaně do Humňan.