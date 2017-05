Obec u hranic přispívá občanům i při úmrtí

Dolní Dvořiště - Na deset tisíc korun zvedlo vedení obce Dolní Dvořiště příspěvek, který vyplácí místním rodinám, v nichž někdo zemřel.

Obec Dolní Dvořiště.Foto: Deník/Zuzana Kyselová

V Dolním Dvořišti se dobře žije. Alespoň se to dá usuzovat podle toho, jak je obec štědrá ke svým občanům. Nejenom že podobně jako v několika málo jiných obcích v regionu podporuje mladé rodiny desetitisícovým příspěvkem při narození dítěte, ale finančně pomáhá také při úmrtí občana i rodinám pozůstalých. Pochopitelně při splnění určitých podmínek, z nichž hlavní je skutečně trvalý pobyt v obci.

Při úmrtí občana Dvořiště místní úřad poskytoval rodině nejprve příspěvek 5000 korun, který zhruba před čtyřmi roky zvedl na 10000 korun. Jak je to možné? Co vězí za štědrostí zastupitelů obce? Poplatky z kasin, jež vyrostla u hranice. Obec se snaží, aby z těchto peněz měli prospěch všichni obyvatelé. „A pohřby jsou drahé. Staří lidé se na ně snaží ušetřit, při úmrtí mladších lidí je to však pro rodiny nečekaná událost. Snad to pozůstalým alespoň trochu pomůže,“ doufá starostka. „Snažíme se tak příjmy z kasin rozdělit mezi občany spravedlivě.“„Příspěvek pro rodiče nově narozeného občánka Dolního Dvořiště máme zavedený už od roku 2011, kdy byly zrušeny příspěvky pro rodiny,“ říká starostka Dolního Dvořiště Helena Plánská. „Chceme, aby se v naší obci rodily děti, tak jsme se to snažili podpořit,“ vysvětluje. Rodiče navíc dostanou od obce dalších 5000 korun, když jejich dítě nastoupí do 1. třídy, a to v tamní základní škole.

Kromě toho mají obyvatelé Dolního Dvořiště zdarma svoz odpadů. A dostávají příspěvek na opravu fasády domů, aby lidé zvelebovali vzhled obce. „Tento příspěvek už máme zavedený léta letoucí. Loni jsme ho zvedli na 30000 korun,“ podotkla Helena Panská.

A občané v Dvořišti skutečně přibývají. Obec vybudovala ZTV pro 27 parcel na stavbu rodinných domů a všechny jsou obsazeny.

A jak je to jinde?

Příspěvek při úmrtí občana poskytuje v jižních Čechách podle všeho jenom Dolní Dvořiště.

Karolína Průšová, mluvčí jindřichohradecké radnice uvedla, že při úmrtí město nic neposkytuje. "Pokud zemře někdo, kdo nemá příbuzné, vystrojí mu město pohřeb a následně jej proplácí ministerstvo vnitra," doplnila.

U miminek už je to jinak. Například Albrechtice nad Vltavou dávají narozeným dětem 5000 korun.

V Roudném rodiče dostávají 3tisícový poukaz. Poukázku za 1000 Kč obdrží rodiče také ve Srubci. Ve Vrátě pak 2000 Kč na ruku.

Například na dítě dává obec Chýnov na Táborsku 10 000 Kč, menší Ratibořské Hory 5000 Kč.