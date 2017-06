Obchodní akademie slaví 111. narozeniny

Písek - Obchodní akademie a Jazyková škola Písek slaví 111. výročí založení.

Oslavy začaly v pátek a pokračují ještě sobotními prohlídkami nově zrekonstruované školy. Popřát škole do dalších let to nejlepší dorazila i hejtmanka Jihočeského kraje Ivana Stráská, místopředseda Poslanecké sněmovny Jan Bartošek a mnozí další významní hosté.