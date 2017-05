Obce byly úspěšné v žádostech o dotace

Písecko - Mezi 67 žadateli o finanční podporu Jihočeského kraje pro mateřské školy byly úspěšné také dvě obce z Písecka.

ZŠ V Albrechticích nad Vltavou.Foto: Archiv Píseckého deníku

Orlík nad Vltavou dostává 40 tisíc korun na projekt Rozvoj polytechnických dovedností a pohybových aktivit dětí v MŠ. Celý projekt stojí 71 tisíc a zbytek doplatí obec.



Částka 52 tisíc korun z rozpočtu kraje poputuje na projekt Zahrada, to je naše zábava do MŠ v Klukách. Do zahrady již obec investovala značnou částku na pořízení altánu a projekt navržený vedoucí učitelkou MŠ Lenkou Hanákovou ještě dofinancuje.



„Zahradu využíváme jako letní učebnu, zrovna nedávno zde děti kreslily jaro. Nyní ještě instalujeme prvky pro další vyžití dětí,“ uvedla Marcela Ivanenková, ředitelka ZŠ a MŠ Kluky.