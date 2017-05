O titul Vesnice roku se utkají i Albrechtice, Bernartice, Branice a Nerestce

Jižní Čechy – Celkem šestnáct obcí bude v jižních Čechách soutěžit o titul Vesnice roku 2017. Na Písecku jsou to Albrechtice nad Vltavou, Bernartice, Branice a Nerestce.

Ilustrační foto.Foto: Deník/Ondřej Šmíd

Jankov chce podle starosty Jana Jílka především prezentovat novou hasičskou zbrojnici v Holašovicích, která se právě dokončuje. V soutěži se Jankovští objeví po osmi letech. Z minulých ročníků mají například zelenou stuhu za péči o zeleň v roce 2008, v celorepublikovém finále takto oceněných byli Jankovští druzí. V roce 2009 se dokonce stala obec Vesnicí roku za Jihočeský kraj. „Rozhodli jsme se přihlásit po osmi letech, abychom ukázali, co se ve vesnici změnilo, díky úspěchu v soutěži, kam jsme to dotáhli,“ říká Jan Jílek.

V jižních Čechách se soutěže Vesnice roku 2017 zúčastní:

Jankov České Budějovice

Pištín České Budějovice

Svatý Jan nad Malší České Budějovice

Kačlehy Jindřichův Hradec

Lodhéřov Jindřichův Hradec

Albrechtice nad Vltavou Písek

Bernartice Písek

Branice Písek

Nerestce Písek

Mičovice Prachatice

Strunkovice nad Blanicí Prachatice

Zbytiny Prachatice

Čejetice Strakonice

Čepřovice Strakonice

Hajany Strakonice

Řepeč Tábor

„Do soutěže tentokrát nejdeme s ambicemi zvítězit,“ připojuje Jan Jílek s tím, že hlavním cílem bude prezentace projektu nové hasičské zbrojnice. „Je citlivě vsazena do lokality vesnické památkové rezervace,“ říká jankovský starosta a připojuje, že předností obce v boji o úspěch může být snoubení místních tradic s moderním životem, mimořádnost Holašovic nebo působení fotbalového mužstva v divizi, čtvrté nejvyšší soutěži.

Na celkový úspěch ještě čekají v Pištíně. I tady se ale mohou pochlubit třeba loňským diplomem za cílené budování infrastruktury. „Dokončili jsme novou kanalizaci i čističku odpadních vod, zrekonstruovali jsme hospodu v Češnovicích,“ vypočítává akce minulého a letošního roku starosta Jaroslav Havel a doplňuje, že nová je v Pištíně také školka. „Je to pro nás pořád cíl, který chceme dosáhnout,“ říká pak k soutěži Vesnice roku Jaroslav Havel.

O víkendu ukázali Pištínští jak umí pracovat jejich spolky. „Na akci Pečeme, vaříme, smažíme přišlo osm set lidí,“ říká pištínský starosta a doplňuje, že velká kuchařská podívaná se konala na novém multifunkčním hřišti. „Máme tam i pec, ženy tam pekly koláče, které si děti mohly zdobit,“ uvedl Jaroslav Havel a k dění v obci připojil, že vloni bylo vysazeno i několik set stromů.

Podle starostky Růženy Ballákové by spolková činnost a společenský život v obci by mohly být plusem také pro Svatý Jan nad Malší. Obec už se přitom stala i republikovým vítězem a má titul Vesnice roku 2007. „Je to letos výročí,“ říká Růžena Balláková. „Občané přišli, že máme na to se zúčastnit, ukázat, co se zlepšilo,“ dodává svatojanská starostka a vyzdvihuje aktivitu hasičů, sdružení Figurka, myslivců nebo zahrádkářů. Úspěšnost svatojanských akcí odráží podle starostky také účast zájemců z širokého okolí včetně Římova nebo Velešína.

O titul Vesnice roku 2017 soutěží celkem 212 obcí z celé České republiky se přihlásilo do třiadvacátého ročníku soutěže Vesnice roku. Ministerstvo pro místní rozvoj každoročně poskytuje oceněným obcím až 32 milionů korun na jejich další rozvoj.

Nejpočetnější zastoupení má Pardubický kraj s 27 soutěžícími obcemi. V Moravskoslezském kraji naopak soutěží nejméně obcí, a to 8. Nejmenší soutěžící obcí jsou Kačlehy z Jihočeského kraje, které mají 86 obyvatel. Největším soutěžícím je město Lom z Ústeckého kraje, který má 3 770 obyvatel.

Měsíc květen a červen je ve znamení hodnocení krajských kol. Celostátní kolo proběhne na začátku měsíce září. Vítěz a nositel titulu „Vesnice roku 2017“ bude vyhlášen 16. září na Jarmarku venkova v Luhačovicích.