O nové kvalitní pracovníky je nouze

Milevsko - V milevském městském úřadě mají problém obsadit zástupy za mateřskou.

Ilustrační foto.Foto: Archiv

Lidé, kteří mají potřebnou kvalifikaci a zkušenosti, se do pracovního poměru na městský úřad příliš nehrnou. Říká to tajemnice milevského městského úřadu Vladimíra Štorková.

Nejhorší je to podle ní se zástupy za mateřskou dovolenou. „Práce na dobu určitou mnohé odrazuje. Také se nám v několika případech stalo, že se do výběrového řízení přihlásil kvalitní pracovník, ale když jeho zaměstnavatel zjistil, že chce odejít, lépe ho ocenil a on u něj zůstal,“ vysvětlila Vladimíra Štorková. Dobře se jim podařilo obsadit uvolněnou pozici referenta památkové péče. Od dubna ji zastává Lenka Džermanská, která pracovala roky ve zdejší podatelně. Při práci dostudovala a ve výběrovém řízení byla prokazatelně nejlepší ze všech uchazečů.

Pro vedení města Milevska to ale znamenalo najít za ni náhradu na podatelnu. „Může se zdát, že se jedná o méně důležité místo, ale opak je pravdou. Podatelna je srdcem úřadu a funguje jako informační uzel,“ konstatovala městského úřadu Vladimíra Štorková.

Ve výběrovém řízení vybrali na toto místo diplomovanou specialistku Ivetu Kolínovou. Ta se už zaučuje a od poloviny května nastoupí oficiálně. Největší problém tu ale mají s obsazením místa hlavního účetního úřadu. Přihlášky do výběrového řízení se právě uzavírají. „Vždy se snažíme vybrat toho nejlepšího uchazeče, který je k mání a který má zájem o to tady pracovat. Jsem přesvědčená, že pracovat v městském úřadě je stále prestižní povolání,“ dodala Vladimíra Štorková s tím, že je jí líto, že v poslední době je hlavním kritériem pro uchazeče výše platu. Tu ale na úřadě ovlivňují tabulky podle dosaženého vzdělání a podobně, které obejít nelze.