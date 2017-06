Novým ředitelem ZŠ E. Beneše je Filip Rádr

Písek - Základní škola Edvarda Beneše v Písku má nového ředitele.

Základní škola Edvarda Beneše v Písku.Foto: Deník / Lucie Kotrbová

Od 1. srpna usedne v čele jedné z největších škol ve městě čtyřicetiletý Filip Rádr z Písku, který dnes učí na místní průmyslové škole. „Učím čtrnáct let a mám pocit, že je pravý čas posunout sev mé profesi dál. Cítím velký respekt, protože se jedná o velikou školu s 96 zaměstnanci, ale zároveň se na novou výzvu těším,“ podotkl učitel matematiky a tělesné výchovy.

Filip Rádr byl jedním ze čtyř uchazečů, kteří se přihlásili do výběrového řízení. „Byl vybrán jednomyslně,“ konstatovala starostka města Eva Vanžurová, která byla ředitelkou zmíněné školy od roku 2002 až do nástupu do funkce starostky na podzim roku 2014. V nedávné době se však rozhodla, že už se na ředitelské křeslo nevrátí.