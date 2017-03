Nový spoj do Prahy už jezdit nebude

Písecko – Především lidí z Mirovic, Milevska a Protivína se dotknou změny jízdních řádů na dálkových linkách českobudějovické společnosti ČSAD Autobusy. Začínají platit už od neděle.

Ilustrační foto.Foto: Policie ČR

„Ruší nám spoj, který jezdil ve všední dny ráno do Prahy a navečer zpátky, který zavedli v prosinci. Zůstává teď jen víkendové spojení do Prahy v 18.15 hodin. Pak ještě páteční spojení z Prahy ve 14.30 hodin, ale to provozuje jiná firma,“ uvedla místostarostka Mirovic Marie Hrdinová. Její syn autobus využíval, protože v Praze studuje. „Jednal jsem s vedením ČSAD Autobusy a jako důvod uvádělo, že nejsou tržby,“ konstatoval starosta Mirovic Zdeněk Bárta.

Dodal, že jako další důvody ČSAD Autobusy uvádí, že si ostatní cestující stěžují, že zajíždění do Mirovic jejich cestu časově prodlužuje. „Zůstává nám tu alespoň vlak, který jezdí do Prahy každé dvě hodiny, ale cesta trvá o tři čtvrtě hodiny déle než autobusem. Nabízeli jsme, že by město na provoz přispělo, ale prý by to moc nepomohlo,“ upřesnil Zdeněk Bárta.

Ke změnám jízdních řádů dochází na základě vývoje přepravy lidí. „Dálkovou dopravu provozuje dopravce na vlastní riziko. U rušených linek jsou bohužel tržby nižší než náklady na provoz,“ vysvětlil důvody obchodní ředitel ČSAD Autobusy České Budějovice Karel Coufal. Do provozních nákladů se například promítlo také plošné zvýšení mezd řidičů v linkové dopravě i opět rostoucí cena nafty. Provozovat linky dlouhodobě ve ztrátě není možné.

Lidé, kteří jezdí z Mirovic do práce do Prahy, si budou muset najít alternativní řešení. Nejbližší zastávku autobusu ve směru do Prahy mají v Čimelicích. Na Prahu jsou zrušeny ale i další dva dálkové spoje v Milevsku a čtyři spoje v Protivíně.

U linky 320007 z Českých Budějovic do Prahy budou omezeny dva spoje na trase Milevsko – České Budějovice, které byly zaváděné jako nové, ale podle slov Karla Coufala nenašly klientelu a byly minimálně využívané na trase z Prahy do Milevska a dále nedělní odpolední spoj z Milevska do Prahy.

Pozitivní změna bude na lince 370003, kde bude rozšířena obslužnost města Protivína na spojích 30 a 31 o zastávku na náměstí, kam autobusy dosud nezajíždějí, a umožní tak pohodlnější přepravu cestujících do Písku a Prahy v neděli.

Protivínských se ale dotkne zrušení spojů 12, 15, 26 a 27. „Spoje 12 a 26 byly ranní spoje z Prachatic do Prahy, které byly zřejmě i z důvodu souběhu s alternativními možnostmi jiné přepravní nabídky málo využívány, a spoje 15 a 27 jsou vratné spoje zpět z Prahy k těmto spojům,“ upřesnil Karel Coufal.

Připomněl fakt, že je dálková doprava komerční záležitostí dopravce, který ji provozuje na své riziko. Výnosy tvoří výhradně příjmy z jízdného, které musí pokrýt náklady na provoz a údržbu vozidla, mzdu řidiče a fixní náklady, například průjezdy autobusovými nádražími v majetku třetích subjektů.