Novou cestu město chatařům na Hřebíček nepostaví

Písek - Chataři z lokality na Hřebíčku žádají město o obnovení přístupové cesty do chatové oblasti. „Cesta byla v 80. letech bezdůvodně rozorána," píší žadatelé.

Radní města však jejich návrhu nevyhověli. „S chataři jsem jednal už v roce 2015, kdy chtěli, aby město zvýšilo jejich komfort. Tenkrát to nebylo vyslyšeno a dnes je to podobné. Bylo by otázkou času, kdy by se na nás začali obracet další chataři, že i oni chtějí cestu ke svým objektům,“ poznamenal místostarosta Písku Jiří Hořánek.

Vybudovat novou cestu by město přišlo téměř na dva miliony korun. „Prioritně musíme opravovat komunikace, po kterých jezdí víc lidí,“ podotkl místostarosta Josef Knot. Město přesto prověří možnosti opravy současné cesty. Na pozemcích hospodaří Školní statek Dobešice.