Nemocnice provozuje už půl roku dětskou chirurgickou poradnu

Písek - Dětem je třeba dopřát dostatek času a prostoru.

Primářka chirurgického oddělení Marta Horáková a vrchní sestra Lenka Maříková.Foto: Archiv nemocnice

Problematice dětské kýly, kožních a podkožních útvarů, vrostlých nehtů, nesestouplých varlat, přirostlé předkožky, dlouhodobých bolestí břicha u dospívajících, žlučových kamenů a dalších potíží se věnuje ambulance dětské chirurgie, která je už půl roku otevřena v Nemocnici Písek. V poradně ordinuje primářka chirurgického oddělení písecké nemocnice MUDr. Marta Horáková, držící vedle chirurgie obecnéi atestaci z chirurgie dětské.

Poradna sídlí v příjemných prostorách ambulantního traktu dětského oddělení a je otevřena vždy v úterý od 9 do 11 hodin. Do poradny lze objednávat děti od narození až do osmnácti let věku. Zdravotníci zde poradí, zda lze potíže dětí vyřešit operací, zajišťují pooperační ambulantní péči, ale také sledují dětské diagnózy, a to i dlouhodobě. V případě potřeby je poradna schopna zajistit návaznou péči na pracovišti vyššího řádu.

Dětská chirurgie, na rozdíl od dospělé, je specifická v tom, že veškeré úkony probíhají tempem přizpůsobeným dítěti. „Pro některé děti může být návštěva stresujícím zážitkem, proto jsou naše prostory pro děti i rodiče vlídné a klidné. Dětem trpělivě nasloucháme a dáváme jim prostor, aby samy popsaly své obtíže. Spolupracujeme s rodinou, aby se děti na návštěvu těšily. Snažíme se je nestresovat zbytečným bolestivým vyšetřením, které provádíme jen v nezbytných případech a po důkladném vysvětlení přizpůsobeném věku, na které překvapivě malí pacienti dobře reagují,“ uvedla primářka Marta Horáková. Podle ní je při řešení dětských chirurgických potíží nezbytná spolupráces rodiči, kteří se o své děti logicky bojí a často jsou pod vlivem mylných informací ve zbytečném stresu. „Rodiče nabádáme, aby se nás ptali a diskutovali. Vždy je lepší přijmout informace od odborníků, než se spoléhat na zdroje veřejně dostupné. Komunikace je pro nás velmi důležitá a poskytnutí prostoru pro rozhovor je naší prioritou. Nejedná-li se o akutní případ, je vždy lepší se objednat, aby byl zaručen dostatek prostoru a času na vyšetření a pohovor,“ doplnila primářka.

Marta Horáková má specializaci z dospělé i dětské chirurgie. Pracovala pět let na Oddělení dětské chirurgie Oblastní nemocnice Kladno a v rámci své předatestační přípravy strávila několik měsíců na oddělení Dětské chirurgie Fakultní nemocnice Motol a ve Fakultní Thomayerově nemocnici. „Dětská chirurgie v Nemocnici Písek má tak další pokračovatele a historická kontinuita péče je zajištěna. Nová primářka chirurgie disponuje potřebným specializačním vzděláním i dostatečnou dobou praxe,“ doplnil ředitel písecké nemocnice Jiří Holan.