Nemocnice Písek drží obory, které jinde nejsou běžné

Písek - Nemocnici Písek, a. s., se jako jedinému jihočeskému zdravotnickému zařízení daří už několik let udržet takové medicínské obory, které jsou pouze v největší krajské nemocnici v Českých Budějovicích.

Nemocnice Písek.Foto: DENÍK/Marek Prášil

Jedná se například o perinatologické centrum, dětskou chirurgii, iktové centrum řešící mozkové příhody nebo například akreditované mamografické centrum, které je jako jediné v jižních Čechách krajským zařízením. „Písečtí tak mají v místě svého bydliště regionálně nadstandardní nemocnici,“ říká v rozhovoru ředitel Nemocnice Písek, a. s., MUDr. Jiří Holan, MBA.



Na jaké obory jste ve vašem zařízení pyšní?

V tomto směru nedělám rozdíly, protože všechny naše obory jsou důležité a pomáhají k léčbě lidí. Máme zde ale obory, které nalezneme v rámci Jihočeského kraje například pouze v Českých Budějovicích, nebo ani tam ne. To je příklad akreditovaného mamografického centra, které ročně preventivně vyšetří přibližně osm tisíc žen a dalších několik tisíc pacientek přijde na diagnostické vyšetření poté, když je v prsu něco hmatatelného. Funguje už deset let a v jižních Čechách je jediným mamografickým screeningovým centrem, které nepatří žádnému soukromému subjektu. Řadí se mezi deset nejlepších mamografických screeningových pracovišť v České republice.



Dalším dnes okresně unikátním oborem je dětská chirurgie…

Ano, v nemocnici funguje několik měsíců v novém režimu a věnuje se například problematice dětské kýly, kožních a podkožních útvarů, vrostlých nehtů, nesestouplých varlat, přirostlé předkožky, dlouhodobých bolestí břicha u dospívajících, žlučových kamenů a dalších potíží. V poradně ordinuje nová primářka chirurgického oddělení písecké nemocnice MUDr. Marta Horáková, držící vedle chirurgie obecnéi atestaci z chirurgie dětské. Poradna sídlí v příjemných prostorách ambulantního traktu dětského oddělení a je otevřena vždy v úterý od 9 do 11 hodin. Do poradny lze objednávat děti od narození až do osmnácti let věku. Zdravotníci zde poradí, zda lze potíže dětí vyřešit operací, zajišťují pooperační ambulantní péči, ale také sledují dětské diagnózy, a to i dlouhodobě. V případě potřeby je poradna schopna zajistit návaznou péči na pracovišti vyššího řádu.



Dále zde máte iktové centrum a vloni na podzim jste otevřeli také urgentní příjem. V čem je lepší?

Nemocnice Písek před několika měsíci zahájila provoz urgentního příjmu pro pacienty s cévní mozkovou příhodou, lidově zvanou mrtvice. Díky němu se významně zvýšila jejich šance na maximální možné uzdravení. Urgentní příjem totiž zajistí co nejrychlejší postup při diagnostice a léčbě osob postižených iktem neboli mozkovou mrtvicí.

Jakmile lékař zdravotnické záchranné služby diagnostikuje cévní mozkovou příhodu, zavolá na takzvaný iktový telefon do naší nemocnice, který u sebe nosí aktuálně sloužící neurolog. Ten se okamžitě poté dostaví na urgentní příjem našeho iktového centra, kam záchranka pacienta přiveze. Následuje rychlý odběr krve a poté vyšetření mozku a mozkových cév. Během krátké doby je tak zjištěn rozsah mozkové příhody. Neurolog navrhne její léčbu, na které se často podílejí i další odborníci.

Výhodou urgentního příjmu je jeho vhodné umístění a tedy i rychlejší převzetí pacienta od posádky rychlé záchranné služby a včasnější provedení diagnostiky. Díky tomu lzev řádech minut spolehlivě rozhodnout o správných léčebných postupech.



Můžete jmenovat další významná pracoviště nebo zákroky, které zde provádíte?

Je jich celá řada, ale pokud hovoříme o zákrocích, například se jedná o léčbu močové inkontinence žen tahuprostými pásky na gynekologii, chirurgickou léčbu varixů laserem, imunohistochemická vyšetření onkologických pacientů na oddělení patologie. Zabýváme se endoprotetikou (výměnou kyčelních a kolenních kloubů) nebo totální laparoskopickou hysterektomií, což je odstranění gynekologických orgánů bez jizvy v podbřišku. Z pracovišť pak jmenujme hemodialýzu, očkovací centrum, magnetickou rezonanci, intermediální perinatologickou jednotku, kdy Písek a České Budějovice zajišťují perinatologickou centrovou péči, centrum léčby kýl a další.



Písecká nemocnice se také pravidelně umisťuje na předních příčkách různých celostátních soutěží. Co pro to děláte?

Nemocnice Písek je držitelem certifikátu finanční stability s verdiktem AAA excelentní. V roce 2016 byla v projektu HealthCare Institut hodnocena jako 5. nejlepší nemocnice v ČR, kdy jedním z parametrů bylo finanční zdraví nemocnic. O rok dříve skončila na druhém místě. Česká lékařská komora pravidelně uděluje nemocnici i certifikát Nemocnice 21. století – personální certifikát.

Naším cílem je mít spokojené klienty právě díky co nejvíce spokojeným zaměstnancům. Staráme se tedy o to, aby naši lékaři, sestry a další personál byli spokojeni a pracovali u nás spíše rádi. Je to ta nejtěžší práce, co znám a stejně to říkají i managementy oddělení.



O tom, že jsou u vás pacienti spokojeni, svědčí i fakt, že si porod v písecké nemocnici vloni vybralo více maminek…

V porodnici písecké nemocnice se vloni narodilo 906 dětí včetně 16 dvojčat. Je to o 41 dětí více než v předchozím roce. Porodnost se v naší nemocnici postupně zvyšuje už několik let. Je to dáno zejména kvalitou poskytované péče, nadstandardním přístupem i prostředím a také tím, že jsme společně s českobudějovickou nemocnicí jedinými zdravotnickými zařízeními v kraji, kde máme centra s péčí o nedonošence. To zajišťuje péči o nedonošené novorozence.

Písecká porodnice dlouhodobě pracuje na zlepšování služeb pro rodičky. Jde cestou odstranění sterility lékařského prostředí. Naše porodnice dnes vypadá spíše jako zařízení hotelového typu než nemocnice. V minulém roce zde byly zrekonstruovány porodní sály, které jsou vybaveny moderními přístroji, novými lůžky a sedacími kouty. Rodičky si mohou vybrat i barvu sálu, která jim je příjemná.

Nově byly zřízeny takzvané rodinné pokoje pro pobyt matek, otců nebo celých rodin společně po porodu. Rodina má k dispozici pokoje s komfortním sociálním příslušenstvím a wi-fi připojením. Jedná se v podstatě o plně vybavené apartmány s poskytováním služeb včetně například stravování formou minutek pro celé rodiny nebo zázemí pro příbuzné s prvky rodinné intimity.

Nabízíme těhotenské předporodní kurzy a v rámci poporodní péče prosazujeme tzv. bonding – tedy přivinutí dítěte k tělu rodiče, který umožňujeme matkám i otcům po spontánním porodu, ale i po císařském řezu. Samozřejmostí je samotný lidský přístup k rodičkám, vyhovění jejich přání a pochopení jejich potřeb.

Porodnice písecké nemocnice je od loňského roku také držitelem certifikátu PPP (Přirozený porod v porodnici). Ten dokládá přívětivý přístup personálu k rodičkám a vysoký standard porodní péče. Písecká porodnice dokonce vloni obsadila první místo v dlouhodobém výzkumu garantovaném WHO ve spokojenosti rodiček (PPP).