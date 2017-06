Nejlepší relax? Vleže ve člunu, těší se prezident na dovolenou

Zvíkovské Podhradí - Pod slunečníkem na letní terase Hotelu Zvíkov byl Miloš Zeman i po náročném třídenním cestování jižními Čechami v dobré náladě.

Vyprávěl anekdoty, popíjel bílé víno a zapálil si cigaretu. V exkluzivním rozhovoru pro Deník se ve středu v podvečer prezident republiky vyjádřil k tzv. protikuřáckému zákonu. Okomentoval i změnu ve vedení Jihočeského kraje a svou dnešní cestu do Velké Británie.



Pane prezidente, letos Vás v Jihočeském kraji místo Vašeho přítele Jiřího Zimoly poprvé vítala hejtmanka Ivana Stráská. Jakou Jiřímu Zimolovi, který na post hejtmana v dubnu rezignoval, předpovídáte politickou budoucnost?

Každá budoucnost záleží na daném člověku. Nikdo není manipulován vnějšími tlaky do takové míry, aby si nedokázal vytvořit svůj vlastní osud. Myslím si, že Jiří Zimola je politický talent a že nezapadne, zvláště když politických talentů máme nesmírně málo.

Tucet otázek

pro prezidenta:Kočka nebo pes?

Pes.

Město nebo venkov?

Venkov.

Kniha nebo film?

Kniha.

Pivo nebo víno?

S těsným náskokem pivo.

Moře nebo hory?

Hory.

Řízek nebo svíčková?

Řízek.

Horor nebo komedie?

Komedie.

Euro nebo koruna?

Euro.

Matika nebo čeština?

Čeština.

Slané nebo sladké?

Mám cukrovku, takže sladké.

Dopis nebo e-mail?

Dopis.

Brigitte Bardot nebo Audrey Hepburn?

Audrey Hepburn.

V první den Vaší cesty po kraji jste při diskuzi se zastupiteli zmínil, že by jižním Čechám slušel další hospic. Jak hodnotíte péči o nevyléčitelně nemocné v republice a jak by se podle Vás měla změnit?

Úroveň hospicové péče hodnotím velmi vysoko a vážím si lidí, kteří v hospicích pracují za často velmi, velmi nízké mzdy. Proto neustále naléhám, aby se tyto mzdy zvýšily. Jsem rád, že jsme dosáhli dohody s panem ministrem Ludvíkem, že bude přijat zákon o hospicové péči, který – jak mně pan ministr říkal – poprvé definuje hospic. Je to zajímavé, ale v žádném zákonu dosud neexistuje definice hospice. A co je daleko důležitější, zavede jasná pravidla financování hospiců. Protože zdravotní pojišťovny váhají, jestli a jak mají hospice financovat.



Při své návštěvě Velké Británie se setkáte nejen s britskou královnou, ale také s válečnými veterány. Předáte i diplom o povýšení do generálské hodnosti Miroslavu Antonínu Liškutínovi, československému pilotovi, který létal v britské Royal Air Force. Za co mu poděkujete?

Víte, já jsem v průběhu čtyř let své prezidentské funkce vyznamenal celou řadu veteránů u příležitosti státního svátku 28. října. A v mnoha případech to byli bývalí vojáci Royal Air Force. A když budu ve Velké Británii a budu udělovat medaile za hrdinství, pochopitelně udělím medaile právě těmto veteránům. Když si vezmete hrdinství československých pilotů, tak při vší úctě k britským pilotům sami Britové Čechoslováky hodnotili jako nejlepší letce v Royal Air Force. To je britské hodnocení. A Britové měli pravdu. Někdy mě napadá, že bych mohl pronést několik hořkých poznámek o Mnichovu a o tom, že kdyby Británie byla tehdy statečnější, tak bych dnes já nevyznamenával hrdiny Royal Air Force. Ale asi tu hořkou poznámku spolknu a nechám doma.



Dva týdny je v platnosti takzvaný protikuřácký zákon. Jak ho jako vášnivý kuřák snášíte? Nebude Vám chybět cigareta po obědě v restauraci, nebo máte výjimku?

Nemám žádnou výjimku, budu dodržovat zákon. I když z toho nejsem nadšený, na druhé straně se na to i těším. Vzhledem k tomu, že moc kouřím, mi přestalo chutnat jíst. Sice jsem výrazně zhubl, ale když je něčeho moc, tak je toho příliš a já potřebuji dostat zpátky chuť k jídlu. A jediný způsob, jak toho dosáhnout, je omezit kouření, v čemž mi může tato změna pomoci.



Máte hodně nabitý program, často cestujete… Chystáte se i přesto na tradiční dovolenou do Nového Veselí? Nebo snad někam jinam?

Vždy do Nového Veselí a vždy na nafukovací člun na rybník. Není lepší relaxace, než ležet ve člunu a pomalu veslovat a kochat se krásou břehů veselského rybníka.