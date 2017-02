Nejen Míša Muzikářová. Ročně se ztratí pět tisíc dětí

Čechy, Jihočeský kraj - Už více než měsíc policie pátrá po dvanáctileté Michaele Muzikářové z Ústí nad Labem. Na jihu Čech policisté pátrali po několika desítkách dětí, většinou takzvaných útěkářích.

Pátrání po zmizelých dětech.Foto: Deník

Její zmizení v mnoha ohledech připomíná sedm let starý případ devítileté Anny Janatkové, která se ztratila cestou ze školy a policisté ji našli po pěti měsících zavražděnou nedaleko bydliště v Praze-Troji.

Jak ukazují data získaná od policie, ročně se v Česku pátrá po zhruba pěti tisících dětech a mladistvých.

DĚTI V OHROŽENÍ

Pro nejvážnější případy spouští policie od roku 2010 „Národní koordinační mechanismus pátrání po pohřešovaných dětech", známější jako Dítě v ohrožení.

Do poloviny února letošního roku jeho prostřednictvím policisté hledali 159 dětí, které se ocitly v bezprostředním ohrožení zdraví či života.

„Většina takových pohřešovaných se najde v rámci hodin," říká Petra Binková, která má na ministerstvu vnitra pátrání po zmizelých dětech na starosti.

Její slova ostatně dokládají i dva ze tří letošních případů Dětí v ohrožení – čtrnáctiletého chlapce z Rokycan a jedenáctiletého hocha z Plzně, který se ztratil cestou na nákup. Do několika hodin byli zpátky u rodičů.

ÚTĚKÁŘI I ÚNOSY RODIČI

Ročně policie vyhlásí kolem pěti tisíc pátrání. Většinou po dětech a mladistvých, kteří sami utekli od rodiny nebo z „pasťáků" či jsou „uneseni" jedním z rodičů.

Zhruba čtvrtina mizí od rodiny, tři čtvrtiny jsou „svěřenci" z ústavů.

Mladší 15 let tvoří opět zhruba čtvrtinu, zbytek jsou ti, kteří již mají občanský průkaz, ale ještě nejsou plnoletí.

KLUCI VERSUS HOLKY

Co se týče pohlaví, vedou hoši – těch mizí více než polovina, ale v posledních letech narůstá podíl dívek. V roce 2010 jich bylo 37 procent, loni už 44.

Když se jde ještě do většího detailu, lze najít další zajímavé rozdíly – zatímco u chlapců jsou mezi útěkáři především svěřenci z ústavů – bez ohledu na věk, u dívek to neplatí. Ve věku do 15 let se pátrá více po těch z rodin než z ústavů.

„V celé Evropě utíká obecně více dívek, v tomto ohledu tedy jen dorovnáváme tento trend," poznamenává Binková. V posledních letech prý na útěcích mohou mít výraznější vliv sociální sítě.

KDY SE ZTRÁCEJÍ

„Děti utíkají hlavně kvůli náročné rodinné situaci," říká Michaela Pišiová z Linky bezpečí.

V loňském roce na ni zavolalo 312 dětí, které opouštěly domov nebo o tom uvažovaly. Dvanáct z nich bylo týraných nebo zneužívaných.

Časté jsou také útěky ze strachu z reakce rodičů. Například v době kolem konce školního roku a vysvědčení se podle policie ztrácí více dětí než jindy.

KDYŽ SE NENAJDOU

Z policejních statistik vyplývá, že se nyní pátrá po dvou stovkách dětí. Především jde o ty, které utíkají opakovaně – často z ústavů.

V kolonce „pohřešované" je 17 dětí. Většinou jde o ty, které „unesl" rodič.

Co se děje, pokud se je dlouhodobě nedaří najít?

„Aktivní pátrání trvá dvacet let od vyhlášení. Během nich se vyšetřovatel k případu vrací, poté se založí do archivu. V archivu se spisy uchovávají do sta let věku pohřešované osoby," uzavírá Binková.

Několik desítek dětí každoročně uteče z domova či diagnosťáku

Jižní Čehy – „V našem kraji jsme naštěstí v posledních deseti letech nepátrali po dlouhodobě ztraceném dítěti," řekl včera jihočeský policejní mluvčí Milan Bajcura. „V loňském roce jsme hledali několik desítek dětí, převážně se jednalo o tzv. útěkáře, kdy opakovaně utíkají chovanci diagnostických ústavů, nebo děti, které utíkají z domova pro sociální problémy, špatné známky. Všechny děti se nalezly, na žádném z nich nebyl spáchán trestný čin. V systému pátrání byly vedeny maximálně v řádech desítek hodin," uvedl Milan Bajcura. Když se nezletilý či mladistvý v pořádku najde, policisté cítí velkou úlevu spolu s jeho bližními či personálem ústavů.

Peklem nejistoty si prošli před dvěma týdny Hankas Pavlem, jejichž 13letá dcera se nevrátila ze školy s pololetním vysvědčením. Po návratu z práce našli vzkaz, že jde odpoledne se spolužačkou do kina. V 19 h už neklidní kontaktovali kamarádčiny rodiče a ukázalo se, že Káťa je doma již přes hodinu. Andrea se jí s ničím nesvěřila, jen prý byla nervozní a bála se domů kvůli trojce z matiky.

Rodiče postupně oběhli či obvolali další děti, ale bez úspěchu. Noc na krku, zima. Spolu s partou známých, které spojovaly každoroční dovolené a sportovní aktivity, začali Andreu hledat v obci i v okolí. A byli si jisti, že dostane pořádně na zadek, takhle je děsit. Ale přišel strach, že se něco stalo a odpustili by jí všechno na světě. Po dvou hodinách se dívka blížícím hledajícím vydala sama, protože jí byla pořádná zima, měla hlad a byla vystrašená z temnoty lesa, když si vlezla do krmelce. Byla šťastná stejně jako všichni. Tentokrát to dobře dopadlo.

„Rodičům či opatrovníkům doporučujeme, abyv případě zjištění, že jejich dítě někam odešlo nebo uteklo, okamžitě podali oznámení na lince tísňového volání 158 nebo přímo na obvodním oddělení. Čím dříve pohřešování oznámí, tím dřív se dítě nalezne," apeluje Milan Bajcura.

Veřejností zacloumal před deseti lety případ pětiletého Honzíka Rokose, kterého táborský okresní soud tehdy v květnu svěřil do péče otce. Matka několik dní poté syna unesla a podle svědků opakovaně prohlašovala, že jeho i sebe raději zabije, než aby ho vrátila otci. Ten policii ohlásil únos a sám také Honzíka hledal po celé republice, bál se o jeho život. Ženě bylo jedno dítě odebráno kvůli týrání, další dvě zemřely v několika měsících. Policejní pátrání trvalo přes půl roku. Koncem prosince při náhodné kontrole vozu matky a druha u Ústí nad Labem v něm policisté našli mrtvolku chlapce, jehož dvojice zabila před třemi týdny. Matka mu vpíchla do žil vzduch, když žil dál, dvakrát ho bodla nožem do hrudi a po několika desítkách minut ho muž udusil. Matka dostala 24 let ve vězení, její přítel o čtyři méně.