Nehoda u Dolního Dvořiště již má dvě oběti

Dolní Dvořiště - Srážka dvou aut ve čtvrtek dopoledne na hlavním tahu před Dolním Dvořištěm u odbočky na Suchdol na Českokrumlovsku stála život oba řidiče.

Čtvrteční tragická dopravní nehoda před Dolním Dvořištěm na Českokrumlovsku, při které na místě podlehl jeden z řidičů, si podle aktuální informace policejního mluvčího Miroslava Doubka, bohužel, vyžádala i život druhého z řidičů. "Ten i přes veškerou snahu lékařů na následky zranění v pátečních ranních hodinách zemřel," uvedl mluvčí.

Tragická nehoda, která se ve čtvrtek stala poblíž Bujanova, je letos druhou sesmutným koncem na Českokrumlovsku. Zemřeli při nich tři lidé. "První se odehrála 7. ledna u Větřní, při níž přišla o život jedna osoba," připomněla mluvčí jihočeské policie Lenka Pokorná.

Tou druhou je právě čtvrteční nehoda u Bujanova, která má dvě oběti.

Nad tím, co se v tom místě mohlo stát, visí veliký otazník. Tragédie se odehrála na silnici E-55 na křižovatce, kde je odbočka na osadu Suchdol a naprotí ní odbočka do Dolního Dvořiště. Křižovatka je defacto kousek za nechvalně pověstným prudkým nažidelským svahem, a i když jde o křižovatku přehlednou, po vyhoupnutí na kopec může motoristy překvapit nečekaná dopravní situace.

"Úvahami, jak se to stalo, bychom už spekulovali o míře zavinění," konstatoval mluvčí krajské policie Miroslav Doubek. "Máme svědky a další budeme žádat o výpovědi, proto bychom byli rádi, kdyby se dopravním policistům případně na linku 158 ozvali všichni, kdo tudy v té době jeli."

Dnes, tedy v pátek, poblíž místa tragédie, v areálu bývalé čerpací stanice, dopravní policisté ve spolupráci s rakouskou a celní policií kontrolují nákladní vozidla, která směřují přes hranice do Rakouska, a stejně i z Rakouska do Čech. Tato kontrola nedaleko hraničního přechodu bude trvat po celý den až do večera.